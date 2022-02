Desfalcado, Ferroviário enfrenta o Icasa para seguir vivo na briga pela liderança do Cearense

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Alemão, Valderrama e Edson Cariús desfalcam o Tubarão da Barra no duelo contra o Verdão do Cariri, marcado para este sábado, 12, às 16 horas, no Inaldão, em Barbalha (CE)

Restando apenas três jogos para o término da primeira fase do Campeonato Cearense 2022, o Ferroviário faz as contas para tentar alcançar o Caucaia, líder da competição com quatro pontos de vantagem sobre a equipe coral. Para seguir vivo na disputa pela liderança, o Tubarão da Barra visita o Icasa neste sábado, 12, às 16 horas, no estádio Inaldão, em Barbalha (CE).

O duelo deste sábado é de dois clubes que vivem momentos distintos no Estadual. Invicto na competição — cinco vitórias e seis empates em 11 jogos —, o Ferroviário é o segundo colocado, com 21 pontos. Já o Verdão do Cariri ocupa a sexta posição, com três triunfos, quatro empates e quatro derrotas e apenas 13 pontos somados.

Para o confronto diante do Icasa, o Ferroviário tem três desfalques de peso. Titulares, os volantes Alemão e Valderrama, e o atacante Edson Cariús — artilheiro do certame — cumprem suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo e não ficam à disposição do técnico Paulinho Kobayashi. Já no Cariri, o elenco coral encerrou a preparação para o duelo contra o Icasa com um recreativo e, em seguida, realizou um treino com situações de bolas paradas defensivas e ofensivas.

Titular absoluto no sistema defensivo do Tubarão, o zagueiro Vitão projeta um duelo difícil fora de casa, disse que entende a cobrança da torcida por melhores resultados, mas ressaltou que o grupo de jogadores está focado na busca pela liderança da primeira fase, posição que dá acesso diretos às semifinais do Estadual e garante vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

"Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar contra o Icasa. É uma equipe que também tem os seus objetivos no campeonato. O nosso time está buscando a liderança. Infelizmente não depende mais só da gente, mas o grupo sabe que temos condições. O torcedor está nos cobrando, nós entendemos. Temos condições de vencer essa partida e vamos até o último jogo em busca dos nossos objetivos", disse o camisa 3 coral.

Icasa x Ferroviário

Icasa:

4-3-3: Tanaka; Baré, Neguete, Vinícius Santana e Anderson; Fillipi, Gabriel, Guidio; Silvano, Gustavo e Leleu. Técnico: Sidney Moraes.

Ferroviário:

3-5-2: Jonathan; Madson, André Baumer, Vitão e Roni; Dudu, Emerson Souza, Brenno e Mauri; Gabriel Silva e Wandson. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Data: 12/2/2022

Horário: 16 horas

Local: Estádio Inaldão, em Barbalha (CE)

Árbitro: Luciano Miranda-CE

Assistentes: Anderson Rodrigues-CE e Zaqueu Linhares-CE

Transmissão: FCF TV

