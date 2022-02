Ferroviário realiza último treino antes de viagem para visitar o Icasa no Estadual

O Ferroviário realizou a última preparação no Elzir Cabral na manhã desta quinta-feira, 10, antes de viajar para o município de Barbalha, onde enfrentará o Icasa no próximo sábado, 12, às 16 horas no estádio Inaldão, em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Cearense.

Após um trabalho regenerativo na última terça, a equipe titular voltou às atividades em campo e, junto com os demais atletas, fizeram um treino tático de posicionamento. Durante a tarde, a delegação do Tubarão embarcou para o Cariri com previsão de chegada no período da noite.

No primeiro turno, o Ferroviário derrotou o Icasa por 2 a 0 no primeiro jogo do time no Elzir Cabral, com gols de Edson Cariús e Valderrama, desfalques para o duelo da volta por tomarem o terceiro cartão amarelo. O triunfo deu início à sequência de quatro vitórias consecutivas do Ferrão no campeonato, que colocou a equipe na segunda posição na tabela.

Desfalque nos jogos contra o Caucaia e o Atlético Cearense devido a extração de dois dentes do siso, o atacante Gabriel Silva voltou a ser relacionado no último jogo contra o Maracanã e atuou por 38 minutos.

Sem Edson Cariús e Valderrama, o camisa sete do Ferrão deve retornar para a equipe titular contra o Icasa. Em sonora divulgada pela assessoria do clube, o atleta falou sobre a reta final da primeira fase e projetou um duelo difícil contra o adversário.

“Jogar com a camisa do Ferroviário todo jogo vai ser uma responsabilidade muito grande, o prazer é enorme. Mas essa reta final tomou um gosto de decisão desses três jogos. A equipe do Icasa a gente conhece, que a gente ganhou aqui que deu muito trabalho à gente. No treino hoje pela manhã o Paulinho passou a forma que ele vai querer que a gente joga, que a gente se comporte, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo pra conseguir os objetivos nessa reta final”, comentou o atleta.

“A responsabilidade sempre é grande, né? Principalmente por conta da nossa grandeza, mas como você falou: todo jogo é uma história. O jogo aqui foi bem disputado e a gente conseguiu vencer por dois a zero, mas a partir dessa nossa vitória eu encontrei o Icasa, que cresceu na competição, fez ótimos jogos e está brigando ali entre os quatro e eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil, como você falou, o Paulinho passou para nós que vai ser um dos jogos mais importante, que é uma uma grande equipe que vem de uma evolução muito boa e está jogando em casa, né? Mas eu tenho certeza que a gente está bem concentrado pra fazer um bom jogo”, concluiu.

O jogador também falou sobre a ausência do artilheiro Edson Cariús e disse que a responsabilidade de marcar é de todos os jogadores.

“É como você falou, eu fiquei fora de dois jogos, se eu não me engano por conta que eu retirei dois sisos, aí tinha que ficar de repouso. E infelizmente nosso cara (Edson Cariús) que marca mais gol, que é o nosso artilheiro, não vai estar em campo. Mas a obrigação de fazer gol é dos onze, porque se um faz o gol a vitória é pra todos. Mas eu estou tranquilo, estou confiante, estou bem, eu tenho certeza que vamos fazer um bom jogo”, disse.

