Ferroviário se reapresenta e inicia atividades para encarar o Icasa no Estadual

O elenco titular do Tubarão realizou trabalho regenerativo após um dia de descanso entre o confronto contra o Atlético Cearense e o Maracanã; a equipe visita o Icasa na próxima rodada

O Ferroviário se reapresentou na manhã desta quarta-feira, 9, na Vila Olímpica Elzir Cabral e deu início aos trabalhos visando o duelo contra o Icasa no próximo sábado, 12, no estádio Inaldão, às 16 horas. O jogo é válido pela 12° rodada do Campeonato Cearense.

Com um dia de descanso entre o jogo contra o Atlético Cearense e o Maracanã, os atletas que jogaram a última partida realizaram um trabalho regenerativo na academia Valdir Sampaio sob o comando de Janderson Bessa, preparador físico da equipe. Enquanto os demais jogadores participaram de um jogo-treino contra o sub-17 do Ferrão, com vitória para o time profissional por 3 a 0.

O Ferrão não poderá contar com três titulares para o jogo contra o Icasa. Suspensos com terceiro cartão amarelo, o volante Robson Alemão, o meia Valderrama e o atacante Edson Cariús são os desfalques da equipe.

Artilheiro da competição, Edson Cariús vive sua maior seca no Estadual. O camisa nove do Tubarão já acumula três jogos sem marcar, sendo o último gol na vitória contra o Iguatu por 1 a 0, pela oitava rodada.

Faltando três jogos para o fim da primeira fase do Estadual, o Ferroviário está na segunda colocação com 21 pontos, quatro a menos que o líder Caucaia. Não dependendo mais de si, o time de Paulinho Kobayashi terá que vencer os próximos jogos e torcer por tropeços do Caucaia para conquistar a primeira posição e a vaga para a Copa do Brasil de 2023.

No entanto, o objetivo mais próximo do Tubarão da Barra é a classificação para a semifinal do Cearense. Sem depender de nenhum resultado, o Ferroviário precisa apenas de duas vitórias para confirmar a vaga na próxima fase.

