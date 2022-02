Caucaia vai disputar a Série D do Brasileirão pela segunda vez na história

Com a vitória sobre o Crato na última terça, a Raposa garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2023

Com a vitória sobre o Crato por 1 a 0 no estádio Mirandão, na última terça-feira, 8, o Caucaia está classificado para a Série D do Brasileirão 2023 e disputará o campeonato pela segunda vez na história.

A primeira participação da Raposa na competição nacional foi no ano de 2021. Dividindo grupo 3 com o conterrâneo Atlético Cearense, o tricolor terminou na lanterna da competição, com apenas nove pontos em 14 jogos. Na campanha, a equipe venceu apenas duas partidas e perdeu nove.

De acordo com o regulamento do Cearense 2022, as três melhores equipes da primeira fase se classificam para disputar a Série D 2023, excluindo Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta e Atlético Cearense, que já disputam as Séries A, B e C do campeonato. Dessa maneira, Pacajus, Maracanã, Iguatu e Icasa disputam as duas vagas restantes. Sem mais chances, o Crato apenas luta para se manter na elite do Estadual.

Além da vaga na Série D, o Caucaia também pode garantir presença na Copa do Brasil 2023 se confirmar a primeira posição até o fim da primeira fase. Restando apenas três jogos, a Raposa é líder com 25 pontos, quatro a mais que o vice-líder Ferroviário.

Já classificada para a semifinal do Estadual, a Raposa recebe o Atlético Cearense no próximo sábado, 12, às 16 horas no estádio João Ronaldo, em duelo válido pela 12° rodada do Campeonato Cearense.

