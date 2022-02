Ferroviário empata com o Maracanã e se distancia da liderança no Estadual

O Ferrão sai na frente com Wandson no primeiro tempo, mas cede empate ao Maracanã na segunda etapa; resultado deixa o Ferroviário a quatro pontos de distância do líder Caucaia

O Ferroviário recebeu o Maracanã no Elzir Cabral e empatou por 1 a 1, em jogo válido pela 11° rodada do estadual e disputado na tarde desta terça-feira, 8. O Tubarão saiu na frente com Wandson no primeiro tempo, mas Dudu Itapajé deixou tudo igual na segunda etapa. No último lance, Luis Henrique ficou de frente para o gol, mas preferiu tocar para André Magno, que pegou mal na bola e desperdiçou a chance da equipe coral sair com a vitória.

Na estreia do técnico Paulinho Kobayashi, o Ferroviário empatou pela terceira vez consecutiva e ficou cada vez mais longe da liderança. Com 21 pontos, o Tubarão agora terá apenas três rodadas para tirar a vantagem de quatro pontos do líder Caucaia e conquistar a vaga na Copa do Brasil em 2023.

O Maracanã também soma o terceiro empate seguido e segue na terceira colocação, com 15 pontos. O Azulão pode cair para quarto em caso de vitória de Icasa ou Pacajus, que se enfrentam às 19 horas. O time de Maracanaú só tem uma vitória nos últimos oito jogos.

O Ferroviário volta a jogar no dia 12 de fevereiro, sábado, às 16 horas, quando enfrenta o Icasa pela 12° rodada do Estadual, no estádio Inaldão. Já o Maracanã recebe o Pacajus às 15 horas, no Domingão.

O jogo

O primeiro tempo começou equilibrado, com o Maracanã finalizando com mais perigo ao gol de Jonathan e exigindo duas boas defesas do goleiro. Apesar de ter mais a posse, o Ferroviário encontrava dificuldades para encontrar espaços para finalizar à meta adversária. E na primeira oportunidade, o Tubarão da Barra abriu o placar com Wandson. Após a bola sobrar no meio, Edson Cariús acionou Roni pela direita, que conduziu até a entrada da grande área e cruzou rasteiro para o camisa 11 escorar para as redes.

O gol deixou o Ferrão confortável na partida. Com a defesa ajustada, o time impediu o Maracanã de avançar com a bola e foi para a segunda etapa com a vantagem.

As equipes voltaram do intervalo com a mesma estratégia do fim da primeira etapa. Enquanto o Maracanã buscava o empate, o Ferroviário jogava no erro do adversário.

A insistência do Maracanã deu resultado. Aos 15 minutos, Dudu Itapajé saiu da sua posição e recebeu de Michel de costas para o gol. O atacante tocou para Nael e se infiltrou na defesa do Ferroviário, onde recebeu com espaço para finalizar e empatar o duelo.

Após o empate, o Ferrão saiu mais para o jogo em busca da vitória. E quase consegue retornar à frente do marcador com André Magno. Após cobrança e escanteio, o atacante aproveitou sobra na pequena área e finalizou no travessão. A bola ainda quica na linha e os jogadores pedem gol, mas o juiz manda seguir o jogo.

O Maracanã respondeu e chegou a virar com gol contra de Madson aos 39 minutos, mas a bandeirinha assinalou impedimento de Índio, que disputou no corpo com o lateral esquerdo do Ferroviário.

Aos 50 minutos, o Ferroviário teve a chance da vitória com Luis Henrique. O atacante aproveitou passe errado de Lucão e ficou cara a cara com o goleiro. O camisa 23 teve tempo e espaço para tomar uma decisão e preferiu rolar para André Magno, que não pegou bem na bola e desperdiçou a última chance da partida.

Ficha técnica – Ferroviário x Maracanã



Ferroviário

4-4-2: Jonathan; Roni, Vitão, André Baumer e Mason; Emerson Souza (Luís Henrique), Robson Alemão (Dudu), Valderrama e Mauri (Gabriel Silva); Wandson (André Magno) e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi

Maracanã

4-3-3: 4-3-3: Luiz Calos; Lucão, Guilherme, Gustavo e Fabinho; Dedé, Sorriso (Michel) e Paulinho P10 (Quixadá); Nael, Índio (Douglinhas) e Dudu Itapajé. Técnico: Wescley

Local: Vila Olímpica Elzir Cabral

Data: 08//02/2022

Horário: 15h30

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Ana Carolina Lima de Souza

Cartões amarelos: Lucão; Dedê; Luiz Carlos e Nael (MAR); Roni e Dudu (FAC)

