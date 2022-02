AO VIVO: acompanhe Ferroviário x Maracanã pelo Campeonato Cearense

Sob o comando do novo técnico Paulinho Kobayashi, o Ferroviário recebe o Maracanã no estádio Elzir Cabral. Jogo válido pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Ouça a transmissão AO VIVO do jogo com a rádio O POVO CBN.

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

