Novo comandante, Paulinho Kobayashi põe liderança do Estadual como meta do Ferroviário

Menos de 24h após a demissão do treinador Anderson Batatais, o Ferroviário já tem um novo comandante. Paulinho Kobayashi chegou a Fortaleza na noite deste domingo, 6, e deve ser apresentado ao grupo na manhã desta segunda-feira, 7. Antes mesmo de dar início aos trabalhos na Barra do Ceará, o novo treinador coral conversou de forma exclusiva com o Esportes O POVO.

Kobayashi terá apenas um dia de trabalho antes do seu primeiro compromisso à frente do Ferrão, já que o Tubarão da Barra vai a campo nesta terça-feira, 8, às 15h30min, quando enfrenta o Maracanã, no estádio Elzir Cabral, pela 11ª rodada do Campeonato Cearense.

"Provavelmente já estarei no jogo. Vou estar me apresentando e falando com eles (na segunda). É importante a gente ter esse contato direto com os atletas, é importante a gente tá junto", destacou.

Sobre o peso de um jogo decisivo para as pretensões do Ferroviário no campeonato em tão pouco tempo de trabalho, Paulinho afirma que não faltará empenho da equipe em busca dos três pontos.

"Lógico que a gente tem a mesma responsabilidade, mas com o pouco tempo de trabalho é preciso a gente estar junto dos atletas para que eles sintam que estamos com vontade de trabalhar e querendo buscar esse título da primeira fase", afirmou.

Faltando apenas quatro jogos para o fim da primeira fase do Estadual, o Ferroviário segue vivo na briga pela ponta da tabela. Ao final dos 14 jogos da atual fase do certame, o primeiro colocado garante uma vaga na Copa do Brasil de 2023, além de conseguir, junto com o segundo lugar, uma vaga direta na semifinal do Cearense 2022.

O Caucaia lidera o campeonato, com 22 pontos conquistados em dez jogos disputados, seguido pelo Ferroviário, com 20 pontos e a mesma quantidade de partidas. Já não há confrontos diretos entre as equipes na reta final do Estadual — os dois embates terminaram empatados.

Kobayashi reconhece as dificuldades que terá para alcançar a ponta da tabela, mas chega com esperança de colocar o Ferroviário no topo: "Sei que é difícil, mas nada é impossível, principalmente pra gente que sabe como é futebol, de uma hora para outra tudo muda. Temos essa mentalidade vencedora e espero que a gente consiga fazer a nossa parte".

O Ferroviário vem de um empate amargo com o Atlético-CE, no último sábado, 5, quando deixou a vitória escapar aos 47 minutos da etapa final. O resultado não agradou os torcedores, que protestaram após a partida. O desempenho ruim da equipe acabou ocasionando a troca do comando técnico no Tubarão da Barra.

Para a torcida, o novo comandante coral promete um Ferroviário jogando de acordo com o tamanho de sua história. "Somos um time grande e nós temos que jogar de acordo com o tamanho do clube que representamos. Tenho certeza que, se dermos sequência à grandeza do clube, o torcedor vai ficar satisfeito e o resultado vai vir", ressalta Paulinho.

Sobre o restante da temporada coral, o treinador explica que ainda irá acertar com a diretoria a continuidade do trabalho para a Copa do Brasil e Série C, mas que o objetivo é "dar sequência ao trabalho durante o ano".

Kobayashi chega ao Elzir Cabral junto do auxiliar-técnico Marcelo Copertino. Na última temporada, o treinador passou pelo comando das equipes do América-RN e do River-PI. Em seu currículo, Paulinho possui o título de campeão estadual pelo Altos-PI, além de uma passagem pelo futebol cearense, quando treinou o Floresta, em 2019.

Pelo Verdão da Vila Manuel Sátiro, o treinador esteve à frente da equipe por 20 jogos, somando seis vitórias, seis empates e oito derrotas, totalizando 40% de aproveitamento. Na época, Paulinho deixou o Floresta após o fim do Estadual para assumir o Imperatriz-MA na Série C daquele ano.

"Espero que a gente consiga desenvolver com os atletas essa vontade de querer vencer, disposição para ganhar. Essa competição que estamos trabalhando, eu já joguei com o Floresta, sei que é difícil, mas temos que nos dedicar", finaliza.

