Ferroviário anuncia Paulinho Kobayashi como novo treinador

Com passagens pelo futebol nordestino, técnico de 52 anos foi campeão piauiense pelo Altos e comandou o Imperatriz-MA na última Série C do Brasileiro. Ele assume a vaga de Anderson Batatais, demitido após empate do time coral contra o Atlético-CE

O Ferroviário agiu rápido após demitir o técnico Anderson Batatais, nesse sábado, 5, e já tem um novo treinador para a sequência da temporada. O novo comandante do Tubarão da Barra será Paulinho Kobayashi. Ele chega ao clube coral junto do auxiliar-técnico Marcelo Copertino e já comanda o treino da equipe marcado para esta segunda-feira, 7, na Barra do Ceará.

Kobayashi é ex-jogador de futebol e começou a trilhar a carreira como treinador como auxiliar-técnico no Bahia-BA. No currículo, o novo comandante coral tem o título de campeão estadual pelo Altos-PI, além de treinar o Imperatriz-MA na Série C do Campeonato Brasileiro em 2019. Na temporada passada, ele teve passagens pelo América-RN e River-PI. No futebol cearense, o técnico já treinou o Floresta.

Com gols no fim, Ferroviário e Atlético-CE empatam em 1 a 1 pelo Estadual

Pacajus goleia Crato em rodada marcada por empates no Estadual; veja resultados

Em comunicado no site oficial, o Ferroviário informou que os membros da comissão técnica fixa do clube vão permanecer para o restante da temporada. Desta maneira, o preparador físico Janderson Bessa, preparador de goleiros Tinho Lucena, o analista de desempenho Filipe Rayol e o fisiologista Lucas Oaks seguem na equipe mesmo com a chegada do novo treinador.

A estreia de Kobayashi no comando do Tubarão da Barra deve acontecer na próxima terça-feira, 8, às 15h30min, na Vila Olímpica Elzir Cabral, onde o clube coral enfrenta o Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Cearense. O Ferroviário é vice-líder da primeira fase da competição, com 20 pontos, a apenas dois pontos do Caucaia, primeiro colocado na tabela de classificação.

