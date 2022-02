Ferroviário realiza últimas atividades antes de receber o Atlético Cearense em casa

O elenco coral fez as últimas preparações antes do duelo contra o Atlético-CE, válido pela 10° rodada da primeira fase do Cearense 2022

O Ferroviário realizou as últimas atividades na manhã desta sexta-feira, 4, visando o confronto contra o Atlético Cearense no sábado, no estádio Elzir Cabral e válido pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Cearense 2022.

Após perder a oportunidade de assumir a liderança no confronto direto contra o Caucaia na última rodada, o Tubarão da Barra segue em busca do objetivo que vale vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

No embate no primeiro turno, o Ferrão se sobressaiu e venceu o Atlético-CE por 3 a 1, com gols marcados por Valderrama, Gabriel Silva e Edson Cariús. O jogo marcou a primeira vitória do time de Anderson Batatais antes de embalar na competição.

A arrancada nos últimos cinco jogos empolgaram o torcedor coral, que viu a equipe começar abaixo das expectativas no início do campeonato. Dono das melhores estatísticas da primeira fase, o Ferroviário marcou 17 gols, sete marcados por Edson Cariús, artilheiro da competição, e sofreu apenas cinco.

Por outro lado, o Atlético Cearense se encontra na penúltima posição na tabela. Com apenas uma vitória no Estadual, a Águia da Precabura soma apenas seis pontos e tem o segundo pior ataque e a segunda pior defesa. Em crise, o time do técnico Washington Luiz se aproxima do final da primeira fase vivendo situação delicada, e uma vitória não é o suficiente para livrar a equipe da zona de rebaixamento.

