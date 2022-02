Confira os jogos de sábado pela 10° rodada do Campeonato Cearense

Prevista para iniciar às 15 horas, a décima rodada terá todos os quatro jogos realizados no sábado; três partidas terão transmissão no canal da Federação no YouTube

A 10° rodada do Campeonato Cearense está prevista para iniciar neste próximo sábado, 5, às 15 horas, com Maracanã e Iguatu no estádio Domingão. O Ferroviário recebe o Atlético Cearense às 15h30, no Elzir Cabral, enquanto Icasa e Caucaia se enfrentam às 16 horas.

A partida entre Pacajus e Crato está marcada para as 16 horas. Este será o único jogo sem transmissão oficial no canal da Federação Cearense no YouTube.

Voltando a vencer depois de três jogos, o Azulão aliviou sua situação no campeonato, mantendo quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento ao derrotar o Pacajus na última rodada e subir para a quinta colocação. Já o Maracanã tropeçou contra o lanterna Crato e viu os adversários se aproximarem na tabela. Com 13 pontos, o time de Maracanaú quer recuperar a estabilidade do início do torneio.

Depois de perder a oportunidade de assumir a ponta do Estadual, o Ferroviário enfrenta o Atlético Cearense precisando vencer e torcer para um tropeço do Caucaia para se tornar líder. Buscando reagir, a Águia da Precabura não tem outra alternativa senão vencer os donos da casa para diminuir a distância de quatro pontos para o último time fora da zona de rebaixamento.

Após início ruim, o Icasa recebe o Caucaia no Inaldão vivendo boa fase no Estadual. O Verdão soma três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos e figura na quarta posição da tabela com 12 pontos após primeiro turno na zona de rebaixamento.

Invicta, a Raposa vive período de instabilidade. Com 21 pontos e na primeira posição, a equipe de Roberto Carlos está com o desempenho abaixo em relação ao começo da competição. Nas duas últimas partidas o tricolor empatou duas vezes e vê a liderança cada vez mais ameaçada pelo Ferroviário.

Fechando a rodada, Pacajus e Crato se enfrentam no estádio João Ronaldo. Com apenas uma vitória em nove jogos, o Azulão da Princesa é o lanterna da competição com 5 pontos e não vence desde a primeira partida do Estadual. Já o Pacajus vem de derrota para o Iguatu e recebe o Cacique do Vale com o objetivo de se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

