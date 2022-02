Reta final do Estadual tem briga pelo topo da tabela e reação na parte de baixo

A 10° rodada do Campeonato Cearense está prevista para iniciar no próximo sábado, 5, com Maracanã e Iguatu abrindo a jornada, às 15 horas, e se encerra com o duelo entre Icasa e Caucaia, às 16 horas. Ferroviário x Atlético Cearense e Pacajus x Crato são os outros dois jogos complementares.

A cinco jogos do fim da primeira fase, Ferroviário e Caucaia disputam a liderança e a vaga para a próxima edição da Copa do Brasil. Liderando desde o início do Estadual, a Raposa desperdiçou a oportunidade de abrir cinco pontos de vantagem em relação ao Ferrão ao empatar por 0 a 0 no estádio João Ronaldo, na última rodada.

Invicto, o time do técnico Roberto Carlos oscilou nos últimos jogos. Além dos dois últimos empates contra o Ferroviário e Pacajus, a equipe não vem tendo o mesmo desempenho do começo da competição, e nesse período viu o rival encostar e ameaçar a posição da Raposa no topo da tabela.

Com o empate, o Ferroviário encerrou a sequência de quatro vitórias consecutivas. Também sem perder no Estadual, o Ferrão se recuperou de um início abaixo das expectativas, com três empates em quatro jogos, para brigar pela liderança nas rodadas finais. Com um bom desempenho, o time tem a melhor defesa e o melhor ataque da competição, assim como também o artilheiro, Edson Cariús, com sete gols marcados.

Também virando a página, o Icasa não perde há quatro partidas. Quando foi derrotado para o Ferroviário na quinta rodada, o Verdão do Cariri figurava a penúltima posição com apenas dois pontos e nenhum gol marcado. No entanto, o atual campeão da Fares Lopes reagiu e engatou três vitórias consecutivas, colocando a equipe na quarta posição, com 12 pontos, e fugindo do fantasma do rebaixamento.

Quem não teve a mesma sorte foi o Atlético Cearense. A Águia da Precabura até esboçou uma reação ao vencer o Crato no Mirandão, mas acumula novamente a sequência de maus resultados, responsáveis por colocar a equipe na penúltima posição, com seis pontos.

Com a situação cada vez mais delicada, o time de Reginaldo de França vê a distância para escapar da zona de rebaixamento aumentar em quatro pontos e mais do que nunca a necessidade de somar bons resultados para permanecer na elite do Estadual.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

