Em rodada com apenas um gol, Icasa empata com o Atlético Cearense e Iguatu volta a vencer

O Icasa recebeu o Atlético Cearense e empatou por 0 a 0 nesta quarta-feira, 2, em duelo válido pela nona rodada do Cearense 2022 e disputado no estádio Inaldão. O resultado colocou fim na sequência de três vitórias consecutivas do Verdão do Cariri, que segue na quarta posição com 12 pontos. Com seis pontos em nove jogos, o Atlético Cearense segue na penúltima colocação e vive situação delicada após o quinto empate na competição.

Invicto há quatro jogos, o Icasa comemora boa fase no Estadual. A sequência de três vitórias e um empate permitiu a equipe sair da zona de rebaixamento para figurar na metade de cima da tabela. Reação que não ocorreu na Águia da Precabura. Após conquistar o primeiro triunfo sobre o Crato na sexta rodada, a equipe do técnico Reginaldo França permaneceu inconsistente no campeonato e agora vê a distância para o Pacajus, última equipe fora da zona de rebaixamento, aumentar em quatro pontos.

Outras duas partidas terminaram em empate sem gols: Caucaia x Ferroviário e Maracanã x Crato.

Em confronto que valia a liderança da primeira fase do Estadual, Caucaia e Ferroviário jogaram no estádio João Ronaldo e apesar de criarem boas chances, não saíram do zero. Com o resultado, a Raposa segue líder com 20 pontos, dois a mais que o Tubarão.

O Crato voltou a pontuar depois de seis jogos. O ponto, porém, não foi suficiente para a equipe do Cariri diminuir a distância para fugir do rebaixamento e permanece na lanterna com cinco pontos. Já o Maracanã agora soma 13 pontos na tabela e continua na terceira posição.

No único duelo com gol na rodada, o Iguatu derrotou o Pacajus por 1 a 0 no estádio Morenão. Hugo Freitas marcou para o Azulão e ajudou a equipe a reencontrar a vitória depois de três jogos. O resultado alivia a situação da equipe na tabela, que fica na quinta posição com 10 pontos e empatado com o Cacique do Vale, mas superando em saldo de gols e mais vitórias.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

