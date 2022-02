Ceará figura entre os dez clubes brasileiros com mais sócios-torcedores; Fortaleza é o 11º

Ceará e Fortaleza estão entre os 15 clubes do Brasil com mais sócios-torcedores. O Vovô ocupa a sétima colocação com 32.735 associados. O Leão conta 30.309 adesões e aparece na 11ª posição da lista. Os números foram atualizados nesta terça-feira, 1º.

Antes do retorno da torcida aos estádios, o Alvinegro do Porangabuçu tinha cerca de 14.800 sócios-torcedores. Desde então, são mais de 17 mil adesões. Em outubro do ano passado, o Ceará teve o segundo melhor faturamento do ano com o programa de fidelidade ao torcedor, acumulando cerca de R$ 1,5 milhões. Esta é a segunda maior fonte de receita do clube.

O desempenho histórico do Leão na competição aliado à campanhas promocionais e descontos de até 50% nos planos impulsionaram a quantidade de associados do clube. Com a meta de alcançar a marca de 35 mil associados ainda neste ano, a diretoria tricolor planeja arrecadar cerca de R$ 18,7 milhões com o programa de sócios-torcedores. O valor representa quase o dobro da receita registrada em 2021. No ano passado, o Tricolor do Pici faturou pouco mais de R$ 10 milhões com a modalidade.

Outras seis equipes do Nordeste estão entre os 20 clubes brasileiros com mais sócios-torcedores: Sport-PE, Náutico-PE, Santa Cruz-PE, ABC-RN, Vitória-BA e CSA-AL. Os números foram informados pela agência Ataque Marketing Esportivo. Bahia, Corinthians, Athletico Paranaense, Coritiba e Grêmio não divulgam números de adesões ao programa. A quantidade de associados do Internacional foi atualizada em janeiro.



Confira o top 20 do ranking:

1º Atlético-MG - 123.509

2º Internacional - 80.405

3º Flamengo - 63.753

4º Palmeiras - 48.388

5º Vasco - 35.031

6º Fluminense - 32.901

7º Ceará - 32.735

8º Cruzeiro - 31.396

9º Santos - 30.580

10º São Paulo - 30.500

11º Fortaleza - 30.309

12º Botafogo - 24.479

13º Sport - 22.880

14º Náutico - 10.194

15º Avaí - 7.569

16º Santa Cruz - 6.887

17º Juventude - 6.494

18º ABC - 6.273

19º Vitória - 6.054

20º CSA - 4.810



