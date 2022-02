Ao vivo: Caucaia x Ferroviário, pelo Campeonato Cearense

Ouça a transmissão de Caucaia e Ferroviário pela rádio O POVO CBN. Jogo é válido pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Cearense 2022

Embalado pela sequência de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Cearense 2022, o Ferroviário tem pela frente um confronto direto pela liderança do certame estadual. O Tubarão da Barra encara o líder Caucaia nesta quarta-feira, 2, às 16 horas, no estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE). O jogo é válido pela nona rodada da primeira fase da competição.

Ouça a transmissão de Caucaia x Ferroviário na Rádio O POVO CBN:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags