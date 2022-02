Floresta comunica atraso na venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza

O Floresta lançou uma nota em suas redes sociais se desculpando por atraso na venda de ingressos para o confronto contra o Fortaleza, que acontece nesta quarta-feira, 2, pela Copa do Nordeste. Segundo o clube, as entradas deveriam estar à venda entre o fim da manhã e começo da tarde desta terça-feira, 1, mas um problema com a gráfica atrasou o processo.

Nas redes sociais, torcedores do Fortaleza reclamaram do atraso e questionaram o Lobo da Vila Manoel Sátiro, que divulgou nota lamentando o acontecido e informando que a venda de ingressos já está funcionando desde às 15 horas em todos os pontos de venda.

Sobre o assunto Floresta divulga preços de ingressos para jogo contra o Fortaleza; sócios do Leão pagam meia

Ao todo, 10 mil ingressos foram disponibilizados. Os pontos de venda selecionados foram a sede do Floresta, na Vila Manoel Sátiro, a loja Teixeira Tecidos, no centro, e a sede do Fortaleza, no Pici. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 200. Sócios do Leão têm direito a meia entrada.

