Ferroviário enfrenta o Caucaia em confronto direto pela liderança do Cearense

Donos das duas melhores campanhas da competição, Tubarão da Barra e Raposa Metropolitana defendem invencibilidade e duelam pela liderança do campeonato estadual nesta quarta-feira, 2, às 16 horas, no estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE)

Embalado pela sequência de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Cearense 2022, o Ferroviário tem pela frente um confronto direto pela liderança do certame estadual. O Tubarão da Barra encara o líder Caucaia nesta quarta-feira, 2, às 16 horas, no estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE). O jogo é válido pela nona rodada da primeira fase da competição.

Invictos no Cearense, os rivais desta quarta possuem números expressivos e são donos das melhores campanhas até o momento. Com seis triunfos em oito jogos, o Caucaia é o time com mais vitórias, enquanto o Ferroviário balançou as redes 17 vezes e possui o melhor ataque e o artilheiro do campeonato — Edson Cariús, com sete gols marcados. Além disso, as equipes dividem o posto de melhor defesa, com apenas cinco tentos sofridos.

Com a vitória do clube coral sobre o Iguatu e o empate da Raposa Metropolitana diante do Pacajus, a diferença entre os dois times é de apenas dois pontos. Em caso de vitória, o clube coral ultrapassa a equipe tricolor e assume a primeira colocação, posição que garante acesso direto às semifinais do Cearense e vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o duelo decisivo, o treinador Anderson Batatais poderá contar com o centroavante Edson Cariús. O camisa nove sofreu uma pancada no último jogo e precisou passar por exames, mas foi liberado pelo departamento médico e está à disposição. O único desfalque é o atacante Clisman, que se recupera de cirurgia. Do lado da Raposa, a única baixa é o lateral-esquerdo Lucas Neres, lesionado.

A partida entre as equipes terá presença de público no estádio João Ronaldo. Com valores únicos — R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia — os ingressos para o confronto serão comercializadas nas bilheterias do equipamento esportivo, a partir das 14 horas. Para ter acesso ao estádio, será necessário o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação.

Caucaia x Ferroviário

Caucaia:

4-3-3: Celio; Matheus Maranguape, Túlio, Roni Lobo, e Ceará; Wilker, Guto e Santos; Xandy, Iury Tanque e Vanderlan. Técnico: Roberto Carlos.



Ferroviário:

4-4-2: Jonathan; Eder Lima, André Baumer, Vitão e Roni, Alemão, Emerson Souza, Valderrama e Mauri; Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais.

Data: 2/2/2022

Horário: 16 horas

Local: Estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE)

Árbitro: Renato Pinheiro-CE

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite-CE e Jailson Albano da Silva-CE

Transmissão: FCF TV e Rádio O POVO CBN AM 1010 (jornada começa a partir das 16 horas)

Tags