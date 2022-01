Floresta divulga preços de ingressos para jogo contra o Fortaleza; sócios do Leão pagam meia

Duelo de cearenses é válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste e tem o time da Vila Manoel Sátiro como mandante. Acordo entre diretorias beneficiará sócios-torcedores do Fortaleza

O Floresta divulgou a carga e os preços dos ingressos para a partida contra o Fortaleza, que acontecerá nesta quarta-feira, 2, às 21h30min, no Castelão, válida pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. A diretoria decidiu abrir apenas três setores do estádio.

Para o anel superior de arquibancada, nas partes sul e central, os bilhetes custam R$ 40, enquanto no setor premium o valor cobrado é de R$ 200, ambos com opção de meia entrada. Um acordo entre as diretorias estabelece que os sócios-torcedores do Leão terão direito aos valores de meia.

Ao todo, 10 mil ingressos vão estar disponíveis para venda a partir desta terça-feira, 1º. Os pontos de venda selecionados foram a sede do Floresta, na Vila Manoel Sátiro, a loja Teixeira Tecidos, no centro, e a sede do Fortaleza, no Pici.

Pelo regulamento específico da Copa do Nordeste, a renda obtida na partida será toda do clube mandante, no caso, o Floresta.