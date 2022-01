Assista: transmissão ao vivo de Ferroviário x Iguatu pelo Cearense 2022

Em busca da quarta vitória consecutiva no Estadual, o Ferroviário recebe o Iguatu na Vila Olímpica Elzir Cabral; Azulão vem de duas derrotas seguidas

O Ferroviário recebe o Iguatu neste domingo, 30, às 15h30 na Vila Olímpica Elzir Cabral. O confronto marca a primeira rodada do returno do Campeonato Cearense. Em busca da quarta vitória consecutiva, o Ferrão segue na caça do líder Caucaia. Já o Iguatu tenta encerrar uma sequência de duas derrotas para poder voltar a brigar pelas primeiras posições. Na quinta colocação, o Azulão se encontra em uma situação delicada na tabela.

Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida:

Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN:

