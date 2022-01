Ferroviário se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Iguatu

Tubarão da Barra encara o Azulão em busca da quarta vitória seguida no Campeonato Cearense. Times se enfrentam neste domingo, 30, às 15h30mim, no estádio Elzir Cabral

Após a vitória por 4 a 0 sobre o Crato, o elenco do Ferroviário se reapresentou na manhã desta sexta-feira, 28, na sede do clube, na Barra do Ceará, onde deu início a preparação para o duelo contra o Iguatu, marcado para este domingo, 30, às 15h30min, na Vila Olímpica Elzir Cabral. O confronto é válido pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Cearense.

Os jogadores que atuaram na última partida ficaram apenas na academia Valdir Sampaio e fizeram apenas um trabalho regenerativo sob o comando do preparador físico Janderson Bessa. Os demais atletas do elenco coral foram a campo normalmente e treinaram a parte técnica em atividade comandada pelo treinador Anderson Batatais.

O Tubarão da Barra encerra a preparação para jogo contra o Azulão na tarde deste sábado, 29, no gramado do Elzir Cabral. Se vencer a equipe iguatuense, o Ferroviário chegará a quarta vitória seguida no Estadual. A equipe coral ocupa a vice-liderança da competição, com 15 pontos, quatro a menos que o líder Caucaia, com 19.

