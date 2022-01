Ouça ao vivo: transmissão de Ferroviário x Crato pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 15h30min, pela sétima rodada do Estadual Cearense. Ouça e acompanhe todos os detalhes com a rádio O POVO CBN

Ferroviário e Crato se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 15h30min, no Elzir Cabral, pela sétima rodada do Estadual Cearense. Tubarão da Barra busca terceira vitória seguida na competição, enquanto Azulão quer se recuperar no certame após uma sequência de quatro derrotas seguidas.

Ouça a narração da rádio O POVO CBN:

Ouça a narração da rádio O POVO CBN no YouTube:

