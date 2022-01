Com gol no fim, líder Caucaia derrota Maracanã; Icasa vence a segunda

Pela sétima rodada do Estadual, o Caucaia vence a quinta consecutiva após derrotar o Maracanã por 1 a 0 e mantém quatro pontos de vantagem sobre o Ferroviário; Icasa engata a segunda vitória na competição; Atlético Cearense empata com Pacajus

O Caucaia derrotou o Maracanã por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira, 27, pela sétima rodada do Campeonato Cearense. Em jogo disputado no estádio João Ronaldo, a Raposa esteve com um a mais durante o segundo inteiro e marcou o gol da vitória no fim com Vitinho. O triunfo é o quinto consecutivo do líder, que mantém quatro pontos de distância do vice-líder Ferroviário; Icasa supera Iguatu e vence a segunda na competição; Atlético Cearense empata com Pacajus.



Em início sem emoções, Caucaia e Maracanã não criaram muitas oportunidades claras de gol. Sem o mesmo ímpeto das rodadas anteriores, o líder da competição cedeu mais a bola para os visitantes e tentou apostar nos contra-ataques e em lançamentos longos. E foi em um desses lançamentos diretos que a Raposa quase abriu o placar com Vanderlan. O atacante ficou cara a cara com o goleiro, que fez uma grande defesa aos 44 minutos.

No último lance do primeiro tempo, o lateral esquerdo Fabinho recebeu o segundo amarelo e foi expulso após reclamar com o árbitro sobre falta cometida, desfalcando o time de Maracanaú por todo o segundo tempo.

Diferente da primeira etapa, os times voltaram do intervalo criando boas chances. Já aos dois minutos, o goleiro Luís Carlos fez boa defesa e a zaga afasta. Na sobra, Xandy passa pelo marcador e é derrubado na grande área e o juiz assinala pênalti para a Raposa. Na cobrança, Yuri Tanque bate no lado direito e Luís Carlos defende, mantendo o placar no zero.

Quatro minutos depois, foi a vez do Maracanã assustar o Caucaia. Em falta frontal, Dindê cobra no ângulo e obriga Célio operar um milagre.

Com pouca intensidade dos dois times, a partida parecia se encaminhar para um empate. Até que nos acréscimos, Vitinho aproveita rebote de Luís Carlos para o meio da grande área e finaliza de primeira no contrapé do goleiro, marcando o único gol da partida e garantindo mais uma vitória do Caucaia no Cearense.

A quinta vitória consecutiva da Raposa assegurou a manutenção da vantagem para o segundo colocado. Com 19 pontos, o Caucaia fecha o primeiro turno da competição com seis vitórias e um empate, além de possuir o segundo melhor ataque da competição, com 12 gols, atrás apenas do Ferroviário, com 16. Já o Maracanã não vence desde a terceira rodada, mas se mantém na terceira posição devido ao saldo de gols.

Após vencer o Maracanã na rodada passada, o Icasa derrotou o Iguatu por 2 a 0 no estádio Inaldão. Os gols foram marcados por Gustavo e Felipinho. A segunda vitória consecutiva do Verdão do Cariri colocou o time na quinta posição com oito pontos, ultrapassando o Azulão, que caiu para sexto, com sete pontos.

Em partida realizada no estádio Elzir Cabral, o Ferroviário também venceu e segue na busca pelo Caucaia. A equipe de Anderson Batatais goleou o Crato por 4 a 0 e agora soma 15 pontos e permanece na segunda colocação na tabela. Os gols foram marcados por Mauri, Wandson e Edson Cariús, duas vezes. O artilheiro do Ferrão agora também é o artilheiro isolado do Estadual, com seis gols marcados. O time do Cariri amarga a quinta derrota consecutiva e segue em último, com quatro pontos.

Em jogo sem transmissão pelo canal da Federação, Atlético Cearense e Pacajus ficaram só no empate no estádio Domingão. Lincoln abriu o placar para os visitantes e Ewerton Potiguar empatou para a Águia da Precabura. Com o resultado, o tricolor agora tem cinco pontos e segue na zona de rebaixamento na penúltima posição. Já o Cacique do Vale continua em quarto, com nove pontos.

A próxima rodada marcará o início do segundo turno da primeira fase do Campeonato Cearense e está prevista para iniciar no próximo domingo, 30.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

