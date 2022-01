Confira arbitragens das estreias de Ceará, Fortaleza e Floresta pela Copa do Nordeste

Alvinegro visita o Sergipe-SE neste sábado, 29, às 17h45min. No mesmo dia, às 20 horas, Lobo da Vila enfrenta o Globo-RN, fora de casa. No domingo, 30, Tricolor do Pici recebe o Sousa-PB, às 18 horas

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de árbitros para as estreias de Ceará, Fortaleza e Floresta na Copa do Nordeste. O piauiense Antônio Dib Moraes de Sousa apitará Sergipe-SE x Ceará, o pernambucano Michelangelo Martins de Almeida Junior comandará o confronto entre Fortaleza x Sousa-PB e o maranhense Ranilton Oliveira de Sousa será o juiz do duelo entre Globo-RN x Floresta.

O Alvinegro de Porangabuçu visita o Sergipe neste sábado, 29, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE). O árbitro será auxiliado pelos conterrâneos Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglesias Araújo Silva.

Já o confronto entre o Tricolor do Pici e o Sousa acontece no domingo, às 18 horas, na Arena Castelão. O juiz pernambucano será auxiliado por Clóvis Amaral da Silva (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE).

O Verdão da Vila Manoel Sátiro, assim como o Vovô, também joga no sábado, mas às 20 horas, quando enfrenta o Globo, no estádio Manoel Barretto, em Ceará-Mirim (RN). Além do juiz maranhense, o trio de arbitragem do duelo será composto pelos auxiliares Elson Araujo da Silva (MA) e Ivanildo Gonçalves da Silva.

A fase de grupos da Copa do Nordeste não terá o recurso do árbitro de vídeo. A ferramenta será utilizada a partir das quartas de finais da competição.

Escala de arbitragem dos clubes cearenses na estreia da Copa do Nordeste:

Sergipe-SE x Ceará

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglesias Araújo Silva (PI)



Fortaleza x Sousa-PB

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)



Globo-RN x Floresta

Árbitro: Ranilton Oliveira de Sousa (MA)

Assistentes: Elson Araujo da Silva (MA) e Ivanildo Gonçalves da Silva

