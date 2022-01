Ferroviário se reapresenta e faz preparativos para jogo contra o Pacajus

O Ferroviário já se prepara para o próximo desafio pela primeira fase do Campeonato Cearense. Neste sábado, 22, o elenco do Tubarão se reapresentou na Barra do Ceará. Na segunda-feira, 24, o clube enfrenta o Pacajus, às 19 horas, no Estádio Municipal João Ronaldo, em Pacajus (Região Metropolitana de Fortaleza).

Conforme a assessoria do clube, neste sábado, os atletas que atuaram na vitória de 2 a 0 sobre o Icasa, nessa sexta-feira, 21, realizaram um trabalho regenerativo na academia Valdir Sampaio, sob o comando do preparador físico Janderson Bessa. Já os demais jogadores participaram de um trabalho técnico com bola no gramado do Elzir Cabral.

O Ferroviário é o segundo colocado da competição. Em cinco jogos, o Ferrão venceu dois e empatou três. O Tubarão está quatro pontos atrás do Caucaia, que lidera a competição, e tem a mesma pontuação do Maracanaú — está à frente por ter um melhor saldo de gols: 4 a 2.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Primeira fase da Copa do Brasil tem confrontos definidos por sorteio

Ferroviário bate o Icasa por 2 a 0 e volta a vencer pelo Cearense

Caucaia vence mais uma e dispara na liderança; confira os jogos da rodada

Tags