Confira como está a situação de cada time na primeira fase do Cearense

A primeira fase do Campeonato Cearense começa a se afunilar. Nessa sexta-feira, 21, a competição chegou à sua quinta rodada, dando alguns contornos mais claros sobre o que cada time vai brigar.



O melhor início da competição até aqui é do Caucaia, com 13 pontos. A Raposa venceu quatro dos cinco jogos disputados — empatou o outro. Outros dois times também estão invictos na competição, o Ferroviário e o Maracanã. Ambos têm nove pontos, com duas vitórias e três empates, mas o Tubarão leva a melhor no saldo de gols: marcou oito e sofreu quatro, enquanto o Maracanã fez seis e levou quatro gols. Quem vencer a primeira fase do Campeonato Cearense garante vaga na Copa do Brasil 2023.

Avançam para a segunda fase os quatro melhores times. Os dois primeiros já se classificam direto para as semifinais, enquanto, pelas quartas de final, em jogos de ida e volta, o terceiro enfrentará o Fortaleza e o quarto, o Ceará. O Pacajus completa, momentaneamente com oito pontos, a zona que dá vaga à segunda fase.



Os quinto e sexto colocados nem avançam à próxima fase nem caem para a segunda divisão Estadual. Atualmente, estão nessa zona do limbo Iguatu, com sete pontos, e Crato, com quatro.



Já na parte de baixo, os inícios de Icasa e Atlética Cearense preocupam. Os dois times ainda não venceram e amargam as duas últimas posições — estariam rebaixados caso a competição terminasse agora. O Icasa sequer marcou um gol nesses cinco jogos. Mas, tendo empatado dois jogos, o Verdão do Cariri ainda está à frente do Atlético, que empatou um e perdeu quatro jogos.

Neste ano, a novidade na primeira fase do Cearense é a disputa em turno e returno. Ou seja, ainda há muita água para rolar: são mais 27 pontos em disputa em nove jogos.



Na próxima segunda-feira, 24, ocorrem os quatro jogos da sexta rodada. No estádio Domingão, em Horizonte, o Maracanã enfrenta o Icasa, às 15 horas. Já no estádio Mirandão, no Crato, o time da casa encara o Atlético Cearense, às 15h30min. Os outros dois jogos ocorrem às 19 horas. No estádio Municipal João Ronaldo, o Ronaldão, em Pacajus, o time da casa enfrenta o Ferroviário. E, no estádio Morenão, em Iguatu, o time da casa encara o Caucaia, às 19 horas.



