Caucaia vence mais uma e dispara na liderança; confira os jogos da rodada

O Caucaia derrotou o Atlético Cearense por 1 a 0 no estádio Domingão, nesta sexta-feira, 21. O jogo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense e o resultado fez a Raposa Metropolitana disparar na liderança com 13 pontos, quatro a mais que o vice-líder Ferroviário, que também ganhou na rodada e ultrapassou o Maracanã na tabela pelo saldo de gols. Equipe de Maracanaú somou mais um empate e cai para a terceira posição. Iguatu vence a segunda consecutiva.

Apesar de estarem em posições opostas na tabela, o Caucaia não teve facilidade em bater o Atlético Cearense no Domingão. Mesmo abrindo o placar no começo do jogo, a Raposa cedeu muitas chances de empate ao Atlético Cearense, principalmente no segundo tempo.

Depois de um bom desempenho na primeira etapa, onde a equipe de Roberto Carlos controlou o rival, subindo as linhas e marcando pressão na defesa do adversário, empurrando o adversário a fim de forçar o erro na saída de bola. E foi assim que Santos fez o primeiro e único gol do jogo aos nove minutos. Após aproveitar erro no passe, o camisa sete penetrou na grande área e bateu de esquerda para marcar.

Já no segundo tempo, a Raposa viu o Atlético crescer na partida e criar chances reais de vitória. A má fase da Águia da Precabura refletiu-se em má sorte dentro de campo e o time não conseguiu um resultado melhor na partida e acumula a quarta derrota no campeonato e permanecendo na lanterna com um ponto conquistado

No Mirandão, o Iguatu conquistou a segunda vitória consecutiva no Estadual ao derrotar o Crato por 3 a 1, com direito a hat-trick do atacante Romário; Dagson descontou para os donos da casa. Na rodada passada, Otacílio Marcos também marcou três vezes na goleada contra o Atlético Cearense e havia assumido a artilharia do campeonato ao lado de Vanderson, do Caucaia. Porém, Romário agora ultrapassa ambos e dispara na liderança com cinco gols.

O time de Iguatu soma sete pontos e se aproxima da parte de cima da tabela, na quinta colocação. Já o Azulão da Princesa coleciona a terceira derrota consecutiva e estaciona nos quatro pontos e na sexta posição.

O Ferroviário superou o Icasa por 2 a 0 no primeiro jogo no Elzir Cabral em 2022. Com gols de Valderrama e Edson Cariús, o Ferrão vence a segunda no campeonato e salta para a segunda posição na tabela. Com mais uma derrota, o Verdão do Cariri continua na zona de rebaixamento, ocupando a penúltima posição, e segue sem marcar gols. Em cinco jogos, o Icasa só conquistou dois pontos após empatar em 0 a 0 com o Pacajus e o Atlético-CE.

Fechando a rodada, Pacajus e Maracanã empataram em 1 a 1 em jogo disputado no estádio João Ronaldo, às 16 horas. Após sair na frente com Dudu Itapajé, o time de Maracanaú cedeu o empate na reta final com gol de Edson Reis para os mandantes já nos acréscimos, evitando a derrota do Cacique do Vale, que jogou com um a menos em boa parte do segundo tempo.

Com o resultado, o Maracanã agora soma nove pontos e cai para a terceira posição e é ultrapassado pelo Ferroviário por saldo de gols. Já o time de Pacajus permanece entre os quatro primeiros com oito pontos. O jogo foi o único a não ser transmitido pela Federação.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

