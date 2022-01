Floresta se despede da Copinha com vitória por 4 a 2 sobre o Forte-ES

Já eliminado na Copa São Paulo de Futebol Jr, Lobo da Vila venceu a equipe capixaba com gols de Davi Castro, Iarley Gilberto (2x) e Lázaro, e encerra participação na competição em 3º lugar do grupo 29

Sem chances de classificação à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Junior 2022, o Floresta entrou em campo na noite desta quarta-feira, 11, na Arena Barueri, para enfrentar o Forte o Rio Bananal-SP pela última rodada da fase de grupos. O Lobo da Vila venceu a equipe capixaba por 4 a 2 e encerrou sua participação na Copinha na terceira colocação do grupo 29, com três pontos conquistados.

O Floresta abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta de Davi Castro. Aos 14, João Pedro empatou para o Forte, mas Yarley Gilberto marcou duas vezes ainda na etapa inicial e os cearenses foram para o intervalo com vitória parcial de 3 a 1. No segundo tempo, Lázaro ampliou o placar em cobrança de pênalti aos 41 e Adailton diminuiu para a equipe capixaba aos 45 da etapa final.

Com o resultado, a equipe cearense encerra sua participação na principal competição de categorias de base do país com uma vitória e duas derrotas em três jogos. Os reveses foram diante do Oeste-SP, por 3 a 1, e Flamengo-RJ, por 4 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags