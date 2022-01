Com três equipes cearenses, sorteio da primeira fase da Copa do Brasil será no dia 17 de janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol definiu a data do sorteio que definirá os confrontos de Ceará, Ferroviário e Icasa na primeira fase da Copa do Brasil de 2022: 17 de janeiro. A transmissão será realizada pela CBF TV a partir das 15 horas, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Ao todo, 80 clubes estão inseridos na fase introdutória do torneio. As equipes se enfrentam em jogos únicos e eliminatórios, com o mando de campo de cada partida pertencendo à equipe pior posicionada no Ranking Nacional de Clubes (RNC). O time visitante tem a vantagem de jogar pelo empate.

Além da definição dos primeiros confrontos, o sorteio do dia 17 de janeiro também definirá os mandos de campo da segunda fase do certame — também disputada em duelos únicos. Somente a partir da terceira fase — cujo o Fortaleza entra de forma direta por ter se classificado à Copa Libertadores de 2022 — que os embates passam a acontecer em partidas de ida e volta.

Possíveis adversários dos cearenses

No sorteio, os confrontos da primeira fase serão definidos da seguinte maneira: Grupo 1: Pote A x Pote E, Grupo 2: Pote B x Pote F, Grupo 3: Pote C x Pote G, Grupo 4: Pote D x Pote H. Ou seja, podemos ter um duelo cearense já na primeira fase entre Icasa x Ferroviário, já que não há restrição de praça na

O Vovô faz parte do pote A e pode enfrentar as seguintes equipes que compõem o pote E: Altos-PI, Mirassol-SP, Campinense-PB, Moto Club-MA, São Raimundo-RR, Ferroviária-SP, Salgueiro-PE, Globo-RN, União Rondonópolis-MT ou Sergipe-SE.

O Tubarão da Barra está pote D e tem estes clubes como possíveis adversários: Azuriz-PR, Icasa-CE, Grêmio Anápolis-GO, Tuna Luso-PA, Tuntum-MA, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES ou Costa Rica-MS.

Já o Icasa, no pote H, terá como possibilidades os clubes que estão no pote D, que, além do Ferroviário, possui os seguintes clubes: Oeste-SP, ABC-RN, Botafogo-SP, Tombense-MG, Volta Redonda-RJ, Manaus-AM, Juazeirense-BA, Brasiliense-DF e Novorizontino-SP. Um duelo cearense, portanto, pode acontecer já na primeira fase.

Confira todos os potes:

Pote A: Grêmio-RS, Santos-SP, São Paulo-SP, Internacional-RS, Ceará-CE, Cruzeiro-MG, Atlético-GO, Chapecoense-SC, Vasco-RJ, Sport-PE.

Pote B: Cuiabá-MT, Goiás-GO, Juventude-RS, Vitória-BA, Coritiba-PR, Avaí-SC, CRB-AL, Ponte Preta-SP, CSA-AL, Vila Nova-GO.

Pote C: Sampaio Correa-MA, Paraná-PR, Operário-PR, Guarani-SP, Criciúma-SC, Brasil de Pelotas-RS, Náutico-PE, Londrina-PR, Paysandu-PA, Figueirense-SC.

Pote D: Oeste-SP, ABC-RN, Botafogo-SP, Tombense-MG, Ferroviário-CE, Volta Redonda-RJ, Manaus-AM, Juazeirense-BA, Brasiliense-DF, Novorizontino-SP.

Pote E: Altos-PI, Mirassol-SP, Campinense-PB, Moto Club-MA, São Raimundo-RR, Ferroviária-SP, Salgueiro-PE, Globo-RN, União Rondonópolis-MT, Sergipe-SE.

Pote F: ASA-AL, Cascavel-PR, Bahia de Feira-BA, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT-MG, Portuguesa-RJ, Castanhal-PA, Porto Velho-RO, Sousa-PB.

Pote G: Tocantinópolis-TO, Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu-RJ, Lagarto-SE, Trem-AP, Maricá-RJ, Pouso Alegre-MG, Glória-RS.

Pote H: Azuriz-PR, Icasa-CE, Grêmio Anápolis-GO, Tuna Luso-PA, Tuntum-MA, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES, Costa Rica-MS.

