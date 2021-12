Ferroviário vence Sub-20 do Ceará por 4 a 1 em jogo-treino

Ferroviário e a equipe Sub-20 do Ceará se enfrentaram na última sexta-feira, 24. O jogo-treino, realizado no estádio Franzé Morais, terminou com vitória da equipe coral por 4 a 1. Clisman, Paulista, Brunão e Luis Henrique marcaram para o Tubarão.

A partida foi disputada em três tempos de 30 minutos, tendo intervalo de 15 minutos e número de substituições livres. O Vovô utilizou o jogo como preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto o Ferroviário participou da partida já de olho na pré-temporada de 2022.



Sobre o assunto Ceará acerta contratação do atacante Iury Castilho

Saiba qual o perfil dos jogadores que o Ceará busca para a temporada 2022

Richard, do Corinthians, afirma ter acerto encaminhado com o Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Visita ilustre

A partida entre Ferroviário e Sub-20 do Ceará contou com a presença de um torcedor ilustre. Nas arquibancadas, Ricardinho acompanhou o duelo. O camisa 8 encerrou recentemente contrato com o Botafogo, onde foi campeão da Série B, e assinou com o Paysandu.

Tags