Ceará e Fortaleza alcançam quantias milionárias com licenciamento de marca em 2021

Se em décadas passadas não era comum, atualmente é fácil encontrar os escudos de Ceará e Fortaleza estampados nas mais diversas mercadorias de diferentes gêneros do comércio cearense, como desodorante, cerveja e vinho. O licenciamento de produto — que consiste na concessão de uso de uma determinada marca, protegido por direitos autorais, para que outra empresa tenha a liberdade de explorá-la comercialmente em troca de pagamento de royalties — foi uma forma da dupla não só gerar receita extra, mas também de fortalecer a imagem e aproximar o torcedor do clube.

O primeiro grande passo para potencializar esse segmento foi a criação da marca própria. Em setembro de 2016, o Tricolor do Pici abriu mão da Kappa, na época fornecedora dos materiais esportivos, e lançou o “Leão 1918”, tornando-se o pioneiro da região nordeste. Já em dezembro de 2019, foi a vez do Alvinegro inaugurar o “Vozão” após o fim do vínculo contratual com a Topper. A iniciativa, além de render grandes quantias através de vendas de camisa, proporcionou para ambos uma maior autonomia para criar e expandir novas opções de produtos no mercado além das tradicionais peças esportivas.

Segundo Renan Menezes, gerente de licenciamento do Fortaleza, apesar do contexto da pandemia da Covid-19 ter causado severos impactos no universo do futebol, houve uma evolução do setor durante o período, rendendo faturamento milionário ao tricolor nesta temporada.

“Há pouco tempo, tínhamos apenas quatro produtos licenciados, hoje contamos com 65, que, mesmo diante de um panorama de pandemia, incorporarão mais de R$ 1 milhão ao faturamento de 2021, números bem parecidos com os do ano passado, ou seja, um resultado muito satisfatório. Saímos do lugar-comum e resolvemos migrar também para o mercado do varejo. Esse processo de expansão seguirá e entraremos também no ramo de serviços, como cursos, viagens, dentre outros. Hoje, o clube fatura royalties em todos os produtos que levam o escudo tricolor. A expectativa para 2022 é de um crescimento ainda maior”, explica.

Os números também foram positivos para o Ceará. De acordo com Lavor Neto, diretor de marketing e comunicação do Vovô, o valor total comercializado pelas empresas licenciadas até novembro de 2021 foi de mais de R$ 3,8 milhões. Deste montante, o Alvinegro faturou entre 20% e 25%, algo em torno de R$ 950 mil. Ainda com o balanço do mês de dezembro em aberto, há a possibilidade do número ultrapassar a casa dos nove dígitos.

“O licenciamento de produtos com a marca Ceará é algo relevante. Além de gerar novas receitas que fortalecem os cofres do clube, ainda promovem a oportunidade de nos aproximar dos torcedores alvinegros, rompendo as fronteiras dos estádios e dos jogos. É uma prática benéfica, válida, onde clube e empresas ganham. Podemos dizer que é um verdadeiro gol de placa. Nossa missão, dentro e fora de campo, é a valorização da marca, um trabalho intenso para que o clube esteja em constante crescimento”, avalia.



