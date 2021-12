"Eu acredito que podemos ir para a Série B", diz Maria Vieira, presidente do Atlético-CE

Dirigente da Águia da Precabura comemora ano histórico do clube e projeta acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro

O Atlético Cearense conquistou nesta temporada o acesso inédito para a Série C do Brasileirão. Em entrevista ao Esportes O POVO nesta segunda-feira, 13, na 49ª Noite das Personalidades Esportivas, Maria Vieira, presidente do clube, comemorou a temporada histórica do time, mas destacou as dificuldades, principalmente, em razão da pandemia de Covid-19.



“Esse ano a gente tinha incertezas por conta da pandemia. Começou o Campeonato Cearense ainda com a pandemia. Paramos 40 dias. Mesmo assim, decidimos continuar treinando e acreditando no Campeonato Cearense. Começamos a Série D sem um elenco definido porque desmanchamos o elenco várias vezes. Conquistamos o acesso à Série C. Em suma, nós tivemos muito a comemorar esse ano. Com todas as dificuldades financeiras, com todas as dificuldades por conta mesmo das condições de pandemia, com elenco reduzidíssimo”, destaca.



A Águia da Precabura assegurou a classificação à Terceirona, após derrotar a Ferroviária-SP nos pênaltis. O time chegou até às semifinais da Série D quando foi derrotado pelo Campinense-PB.



Maria Vieira falou ainda sobre o desejo de conquistar uma vaga na Série C. “Mas conquistamos esse acesso histórico à Série C. Espero muito que Deus nos abençoe com apoios financeiros e patrocínios para a gente poder voar mais alto. Eu acredito que nós podemos ir para a B também”, completa a presidente.



