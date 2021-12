Ferroviário lança a T33, sua marca própria de materiais esportivos

Seguindo os exemplos de Fortaleza e Ceará, o Ferroviário lançou nesta segunda-feira, 13, a marca própria "T33", que irá fornecer todo o material esportivo do clube em 2022. A marca já era utilizada em coleções casuais e infantis do clube, e agora assinará todo o enxoval coral, incluindo as camisas de treino e jogo do time profissional.

O logotipo é uma criação do artista, jornalista e vice-presidente coral, Jeff Peixoto. O T é de Tubarão, mascote do Ferroviário, e o 33 faz referência ao ano de fundação do clube: 1933. O diretor de marketing do clube, Chateaubriand Arrais, falou do processo de pesquisa sobre clubes com marcas próprias até a aprovação da T33.

“Há mais de 6 meses, iniciamos uma minuciosa pesquisa sobre o mundo das marcas próprias, desde a escolha da fábrica até a aprovação dos designs de cada peça. Estamos muito satisfeitos com o trabalho e felizes por presentear o nosso torcedor com mais esse gol de placa”.

O novo material de treino já será inaugurado no treinamento desta segunda-feira, 13, com os uniformes do elenco e comissão técnica. O lançamento da primeira camisa de jogo está prevista para o próximo dia 20.

