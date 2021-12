Conheça os homenageados da 49ª edição da Noite das Personalidades Esportivas

Maria Vieira, Juan Pablo Vojvoda, Lucas Crispim, Gabriel Lacerda e Léo Simão são escolhidos como destaques da temporada. Evento também terá homenagens especiais e ocorre no próximo dia 13, no Marina Park Hotel

Na noite deste sábado, 4, no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o jornalista Sérgio Ponte divulgou os vencedores da votação dos melhores da temporada 2021 do futebol cearense e os demais homenageados da 49ª edição da Noite das Personalidades Esportivas, que ocorrerá no próximo dia 13, às 21 horas, no salão Atlântico Hall do Marina Park Hotel.

Os destaques do ano têm cinco categorias escolhidas com participação da imprensa: melhor dirigente, melhor técnico, melhor árbitro, melhor jogador e jogador revelação, que recebem votos de 20 jurados. Também serão agraciados destaques da área esportiva educacional, marketing esportivo, dirigente do interior e outras categorias com o troféu Jornalista Flávio Ponte.

Única mulher à frente do comando de um clube no Estado, a presidente do Atlético-CE, Maria Vieira, recebeu 45% dos votos e foi escolhida a melhor dirigente do ano. A Águia da Precabura conseguiu o histórico acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Campeão cearense e comandante da equipe na inédita classificação para a Copa Libertadores, o argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, foi escolhido o melhor treinador de 2021, com 95% dos votos - quase unanimidade. O Tricolor ainda teve o ala Lucas Crispim como craque do ano, com 45% dos opiniões.

Revelação das categorias de base do Ceará, o zagueiro Gabriel Lacerda foi eleito como jogador revelação da temporada, recebendo 60% dos votos. Já o melhor árbitro apontado foi Léo Simão, que recebeu 65% da votação.

O evento também terá homenagens especiais para o governador Camilo Santana, escolhido como desportista do ano; Darival Bringel, presidente da Unimed Ceará, como destaque do marketing esportivo; Bismarck Maia, prefeito de Aracati, como dirigente do interior; Evaristo Nogueira, o Homem Mau, como destaque da imprensa; Solar Coca-Cola, como empresa promotora esportiva; e Colégio Christus, pelos 70 anos.

A Noite das Personalidades Esportivas é uma realização do jornalista Sérgio Ponte, com promoção da Rádio O POVO CBN e patrocínio de Solar Coca-Cola, Grupo Marquise e Colégio Christus. O evento terá 200 convidados e será transmitido ao vivo pela Rádio O POVO CBN.

As personalidades esportivas de 2021:

Melhor dirigente: Maria Vieira, presidente do Atlético-CE



Melhor técnico: Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza



Craque do ano: Lucas Crispim, do Fortaleza



Jogador revelação: Gabriel Lacerda, do Ceará



Melhor árbitro: Léo Simão



Desportista do ano: Camilo Santana, governador do Ceará



Marketing esportivo: Darival Bringel, presidente da Unimed Ceará



Dirigente do interior: Bismarck Maia, prefeito de Aracati



Destaque da imprensa: Evaristo Nogueira



Empresa promotora esportiva: Solar Coca-Cola



Homenagem especial: Colégio Christus

49ª Noite das Personalidades Esportivas

Data: 13/12/2021



Horário: 21 horas



Local: Marina Park Hotel (salão Atlântico Hall), em Fortaleza/CE

