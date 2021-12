Com gol de colombiano, Fortaleza vence Ceará por 2 a 0 na Copa do Nordeste Sub-20

Autor de três gols no último Clássico-Rei disputado entre os clubes, atacante Juan Martínez voltou a marcar e abriu o placar na vitória do Tricolor do Pici no Estádio Franzé Morais

O Fortaleza venceu o Ceará por 2 a 0 na tarde desta sexta-feira, 3, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga (CE), em confronto válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste Sub-20. Autor de três gols no último Clássico-Rei disputado entre os clubes, o atacante Juan Martínez voltou a marcar contra o Alvinegro e abriu o placar para o Tricolor do Pici ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Wendel, que entrou no lugar do colombiano, marcou o segundo gol e garantiu a vitória do Leão.

Com o resultado, o Fortaleza chegou à nove pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo F, ficando atrás do Fluminense-PI nos critérios de desempate. O Ceará perdeu a liderança e caiu para a terceira colocação da chave, estacionado com sete pontos.

Sobre o assunto Fortaleza encara o Juventude para selar classificação para a pré-Libertadores

Ceará pode alcançar maior sequência de vitórias como mandante na Série A neste domingo

Com previsão de recorde, Castelão deve receber quase 100 mil torcedores em dois jogos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As equipes voltam a campo na próxima terça-feira, 7, às 15 horas. O Tricolor do Pici recebe o Liga Presidente Médici-MA, lanterna do grupo, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE). Já o Alvinegro de Porangabuçu visita o Fluminense do Piauí no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

Tags