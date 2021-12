Ceará vence o Fortaleza por 2 a 1 no 1° Clássico-Rainha da final do Cearense Feminino

Michele e Annaysa marcaram para o Alvinegro e Laís descontou para o Tricolor. Jogo de volta ocorre no próximo domingo, 5, às 9 horas, no estádio Franzé Morais

O Ceará levou a melhor no primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense Feminino de 2021. Com gols de Michele e Annaysa, o Vovô venceu o Fortaleza por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira, 1°, no CT Ribamar Bezerra. Laís descontou no placar para as Leoas.

Apesar de jogar fora de seus domínios, o Ceará iniciou a partida lançando-se ao ataque. Mandante do duelo, o Fortaleza não se acanhou com a postura do adversário e também foi para cima. Nos momentos iniciais, entretanto, o Tricolor do Pici demonstrava mais dificuldade em adentrar na área. Conforme os minutos foram passando, as Leoas foram se adaptando mais à proposta do jogo, mas foram as Alvinegras que abriram o placar primeiro.

Aos 14 minutos, Thays arrancou pelo lado direito da goleira Luana e cruzou para Michele, que recebeu no meio da pequena área e colocou a bola no fundo das redes. Com o tento tomado, o Fortaleza acabou por desacelerar na partida, mas a equipe comandada por Igor Cearense conseguiu se fechar bem e ir para o intervalo sem alterar o placar.

No segundo tempo, o enredo da partida mudou bastante. Com jogo mais truncado, as equipes se estudavam mais. Vendo a dificuldade de criação e avanço ao ataque do meio de campo tricolor, o técnico Igor Cearense fez algumas alterações, que surtiram efeito.

Aos 20 minutos da segunda etapa, após bola levantada na área, Laís deixou tudo igual no marcador. A igualdade no placar deixou a partida ainda mais quente. Além das várias discussões entre as jogadoras, que tiveram que ser contidas em vários momentos pela árbitra Ingrede Santos, o Fortaleza chegou a ficar com uma jogadora a menos após a expulsão da Thayane pelo segundo cartão amarelo.

Com a vantagem numérica em campo, o Ceará conseguiu se colocar novamente na frente do placar aos 46 minutos. Após cobrança de escanteio, a zaga do Fortaleza afastou o perigo, mas não o suficiente. De fora da grande área, Annaysa recebeu e finalizou, dando ao Vovô a vantagem no placar na primeira final.

A segunda disputa do título do Campeonato Cearense Feminino ocorre no próximo domingo, 5, às 9 horas, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga. Com 100% de aproveitamento nas fases iniciais, o Ceará possui a vantagem do empate para a decisão.