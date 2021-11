De olho em vaga na Copa do Brasil, Caucaia e Icasa decidem Taça Fares Lopes

Equipes se enfrentam neste domingo, 28, às 15 horas, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga (CE). Final será em partida única e campeão herdará vaga na competição nacional em 2022

Caucaia e Icasa fazem, neste domingo, 28, às 15 horas, confronto decisivo para saber qual das duas equipes irá conquistar a Taça Fares Lopes. O duelo será disputado no estádio Franzé Morais, em Itaitinga (CE). O campeão herdará uma vaga na Copa do Brasil em 2022, além de embolsar cerca de R$ 560 mil pela cota de participação na competição nacional.

Invictos no torneio, a Raposa Metropolitana e Verdão do Cariri farão a decisão em partida única. O vencedor leva o título e, em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Por ter melhor campanha na competição, o mando de campo será do Caucaia. A equipe acumula quatro vitórias e dois empates em seis jogos disputados no certame. Foram nove gols marcados e apenas dois sofridos. Na semifinal, a Raposa eliminou o Atlético-CE por 3 a 1 no placar agregado.

Nas seis partidas que disputou, o Icasa venceu três e empatou três. Foram 13 gols marcados e quatro gols sofridos. Para chegar à decisão, o Verdão do Cariri passou pelo Barbalha. Após vitória no primeiro jogo por 2 a 1, a equipe segurou o empate por 2 a 2 no jogo de volta e garantiu a vaga na decisão.

O vencedor irá garantir o bicampeonato da Taça Fares Lopes. Finalista em outras duas oportunidades, o Caucaia foi campeão da competição em 2019. Atual vice-campeão do certamente — foi derrotado pelo Ferroviário em 2020 —, o Icasa também chegou à final em 2010 e 2014, ano em que conquistou seu único título do torneio.

