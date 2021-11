"Muitos não acreditavam na gente", diz Douglas sobre classificação do Floresta ao Nordestão

Herói do Lobo da Vila nas decisões por pênaltis diante de Santa Cruz e Ferroviário, goleiro agradece aos atletas que permaneceram no Verdão após reformulação do elenco e exalta preparação do clube

Um dos líderes do Floresta dentro de campo e herói da classificação do Verdão à Copa do Nordeste em 2022, Douglas Dias lamentou a desconfiança de muitos sobre o Lobo da Vila mesmo com a ascensão vivida pelo clube nos últimos anos. Em entrevista concedida ao FutCast, podcast do O POVO, o goleiro agradeceu aos atletas que permaneceram no time após reformulação do elenco e exaltou a preparação do clube da Vila Manoel Sátiro para alcançar as conquistas recentes.

"Preciso parabenizar os atletas que permaneceram aqui juntos aos jogadores do sub-20. Eles se comprometeram com o clube. Muita gente não acreditava que iríamos passar pelo Treze-PB. Depois, mesmo com a fase vivida pelo Santa Cruz-PE, pensaram o mesmo. Esqueceram que existem profissionais excelentes aqui no Floresta. Agradeço à toda diretoria e comissão técnica pelo trabalho que estão fazendo", comentou o goleiro.

Decisivo nas disputas de pênaltis contra Santa Cruz e Ferroviário, Douglas falou sobre o pênalti defendido na cobrança de Édson Cariús. De acordo com o goleiro, além de técnica própria para estes momentos, ele havia assistido vídeos dos cobradores de penalidades da equipe Coral.

"A tecnologia ajuda bastante. Nós temos acesso a vários vídeos dos batedores. Além disso, eu tenho uma técnica própria para defender pênaltis, como todo goleiro tem a sua. Eu já tinha visto outras cobranças do Cariús, ele bate firme nos dois lados. Na hora eu tive que apurar minha técnica e consegui defender o pênalti", comemorou.

