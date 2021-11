Confira arbitragem dos jogos de Fortaleza e Ceará na 32ª rodada do Brasileirão

Catarinense Rafael Traci apitará duelo do Leão contra o RB Bragantino, e carioca Marcelo de Lima Henrique comandará duelo do Vovô diante do Sport

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de profissionais para as partidas da 32ª rodada da Série A. O catarinense Rafael Traci apitará RB Bragantino-SP x Fortaleza, enquanto Marcelo de Lima Henrique comandará o duelo nordestino entre Ceará x Sport-PE.

O Tricolor visita o Massa Bruta no próximo sábado, 13, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O juiz catarinense será auxiliado pelos conterrâneos Alex dos Santos e Johnny Barros de Oliveira. O paraibano Wagner Reway, do quadro da Fifa, será o responsável pelo VAR.

Já o Vovô recebe o Rubro-Negro de Recife no próximo domingo, 14, a partir das 19 horas, na Arena Castelão. O árbitro carioca será auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e Márcia Bezerra Lopes Caetano, de Rondônia. O árbitro de vídeo será Rodrigo Carvalhaes de Miranda, do Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Leão do Pici ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 49 pontos, enquanto o Alvinegro está na 12ª posição, com 39 pontos.

Escala de arbitragem da 32ª rodada da Série A:

RB Bragantino-SP x Fortaleza

Árbitro: Rafael Traci/SC

Assistentes: Alex dos Santos/SC e Johnny Barros de Oliveira/SC

VAR: Wagner Reway/PB

Ceará x Sport-PE

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/RJ

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz/MS e Márcia Bezerra Lopes Caetano/RO

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda/RJ

Tags