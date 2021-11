Em busca da vaga na Copa do Brasil, clubes cearenses se enfrentam na Fares Lopes

A terceira rodada da fase de grupos do certame acontece nesta quarta-feira, 10. O campeão se junta a Ceará, Fortaleza e Ferroviário como representante do estado no torneio nacional

Dez equipes cearenses disputam a Taça Fares Lopes 2021 com o objetivo de conquistar o campeonato para garantir vaga na Copa do Brasil da próxima temporada — com exceção do Ceará, que utiliza um plantel de atletas do sub-20 e já está assegurado no torneio nacional, assim como Fortaleza e Ferroviário. Nesta quarta-feira, 10, os clubes entram em campo pela terceira rodada da fase de grupos, de forma simultânea, às 15 horas.

Pelo grupo A, o Floresta encara o líder Caucaia, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). O Verdão da Vila Manoel Sátiro — que tem um jogo em atraso, válido pela 2ª rodada —, foi derrotado pelo Barbalha na estreia da competição por 1 a 0. Já a Raposa Metropolitana está com 100% de aproveitamento, com duas vitórias, diante do Crato, por 2 a 0, e do Ceará, por 2 a 1.

Vovô e Crato se enfrentam com a necessidade da vitória, já que ocupam as últimas posições. O Alvinegro de Porangabuçu, 4º colocado, não somou nenhum ponto, com duas derrotas, assim como o Azulão do Cariri, 5º, com um revés — e um jogo em atraso. O duelo acontece no estádio Elzir Cabral, em Fortaleza (CE).

No grupo B, o Icasa chega embalado para o confronto diante do Guarany de Sobral. Sob o comando do treinador Flávio Araújo, o Verdão do Cariri estreou com goleada, 4 a 0 contra o Pacatuba, e assumiu a liderança da chave, mesmo com um jogo a menos em relação ao Atlético-CE, segundo colocado. O Cacique do Vale empatou com o União e ocupa a penúltima posição — também com um jogo em atraso. O embate será no Junco, em Sobral (CE).

Para fechar a rodada, União e Pacatuba medem forças no estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE). O Falcão Azul é o lanterna do grupo B, com um empate e uma derrota, enquanto o Aurianil da Serra da Aratanha ocupa a terceira posição, com uma vitória e um revés.



