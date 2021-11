Ferroviário amarga eliminações e encerra temporada com incertezas para o futuro

A diretoria coral deu férias para os jogadores, com ordem de reapresentação em dezembro. Permanência ou saída de atletas do elenco, assim como do treinador Anderson Batatais, será decidida durante o mês de novembro

O reencontro do Ferroviário com a torcida coral foi decepcionante — assim como o fim da temporada. Empurrado por mais de mil pessoas na Arena Castelão, o Tubarão da Barra foi derrotado por 4 a 3 nos pênaltis na última terça-feira, 2, após 1 a 1 emocionante no tempo regulamentar, e perdeu a chance de se classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste 2022.

Há 38 dias, desta vez pela Série C, o escrete vermelho-preto-e-branco também decepcionou. Na última rodada do certame, o Coral entrou em campo precisando de uma vitória simples para avançar ao quadrangular da Terceirona, mas sofreu o revés e amargou a eliminação precoce. Em ambas as decisões, o mesmo adversário: Floresta Esporte Clube.

Sobre o assunto Floresta derrota o Ferroviário por 4 a 3 nos pênaltis e se classifica para o Nordestão 2022

O prejuízo financeiro e esportivo pela desclassificação do Nordestão é enorme. Com relevância regional — e nacional —, o campeonato figura entre as principais competições do primeiro semestre e é uma ótima oportunidade para gerar visibilidade ao clube, alavancar o programa de sócios-torcedores e atrair novos investidores, além de ser generoso na distribuição de cotas pela participação. Só por estar na fase de grupos, o Coral teria, garantido, pelo menos R$ 640 mil, sem incluir os valores de bilheteria.

Sem novas competições para disputar em 2021, a temporada do Tubarão está encerrada e o cenário é de incerteza em relação ao elenco. Através da assessoria do clube, a diretoria coral anunciou que os jogadores entrarão de férias, com retorno programado para dezembro, sem data divulgada. Ainda de acordo com o comunicado, as decisões sobre continuidade e saídas de atletas — e também da comissão técnica formada por Anderson Batatais e auxiliares — serão anunciadas durante o mês de novembro.

Para o próximo ano, o Ferroviário está garantido em três competições importantes: Campeonato Cearense, Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, cuja vaga foi conquistada através do título da primeira fase do torneio estadual — ainda sem a participação de Ceará e Fortaleza.

Ferroviário em 2021:

Jogos: 46



Vitórias: 23



Derrotas: 6



Empates: 17



Aproveitamento em cada competição: Campeonato Cearense (73,3%), 10 vitórias, três empates e duas derrotas em 15 jogos; Copa do Brasil (66,6%), uma vitória e um empate — eliminação para o América-MG nos pênaltis; Copa Fares Lopes 2020 (83,3%), seis vitórias e dois empates em oito jogos — campeonato disputado em janeiro de 2021 e vencido pelo Tubarão; Série C (44,4%), cinco vitórias, nove empates e três derrotas em 18 jogos; Preliminar Nordestão 2022 (55,5%), uma vitória e dois empates em três jogos — eliminação para o Floresta nos pênaltis.

