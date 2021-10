Ferroviário e Floresta intensificam treinos visando decisão pelo Pré-Nordestão

Após o 0 a 0 no primeiro jogo, Tubarão da Barra e Verdão da Vila Manoel Sátiro fazem duelo decisivo por vaga na fase de grupos da próxima edição do torneio regional na terça-feira, 2, às 21h30min, na Arena Castelão

Ferroviário e Floresta seguem se preparando para o duelo decisivo da próxima terça-feira, 2, às 21h30min, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Copa do Nordeste 2022. No primeiro encontro entre os clubes cearenses o placar não saiu do zero. Uma vitória simples para qualquer uma das equipes garante o vencedor na fase de grupos da próxima edição do Nordestão, enquanto um novo empate leva o confronto para os pênaltis.

A tarde desta quinta-feira, 28, foi movimentada para o elenco coral. O grupo realizou atividades no estádio Elzir Cabral sob o comando do treinador Anderson Batatais, com treino focado na organização defensiva e na posse de bola. Os jogadores finalizaram os trabalhos em campo com finalizações ao gol.

Recuperado de uma lesão que o tirou do primeiro jogo, Berguinho volta a ficar à disposição e deve ser novidade para a partida. Motivado, o meia-atacante falou sobre o retorno da torcida do Tubarão da Barra ao estádio.

“É fundamental jogar com torcida, e quando é ao nosso favor nós temos que aproveitar. É o nosso 12º jogador, eu nunca senti essa sensação de jogar pelo Ferroviário com torcida, será a minha primeira vez. A gente sabe como a torcida é importante, empurrando no estádio. Vai ser muito importante para nós dentro de campo e para a nossa classificação.”

O Coral utilizará apenas o setor premium da Arena Castelão e contará somente com 50% da capacidade do espaço, o que significa 2.125 lugares disponíveis. As entradas podem ser garantidas através do check-in para os sócios-torcedores ou com a compra de ingresso no valor fixado de R$ 20 reais — R$ 10 para quem paga meia entrada. É necessário comprovar o ciclo completo de vacinação contra a Covid-19.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro também teve uma tarde intensa nesta quinta-feira, 28. Antes do início dos trabalhos no Centro de Treinamento Felipe Santiago, o técnico Daniel Rocha reuniu o elenco para mostrar vídeos do primeiro confronto com o intuito de ajustar algumas ações da equipe dentro de campo.



