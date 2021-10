Ceará vence o Fortaleza por 1 a 0 no 1° Clássico-Rainha do Cearense Feminino 2021

Rafa marcou o gol que confirmou as Alvinegras na liderança do certame. Com o revés, Leoas ocupam a terceira colocação na tabela após serem superadas no saldo de gol pela Menina Olímpica, agora vice-líder do campeonato

Ceará e Fortaleza se enfrentaram nesta segunda-feira, 25, pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino 2021. Com gol de Rafa, as Alvinegras venceram as Leoas por 1 a 0 no estádio Franzé Morais, em Itaitinga. O resultado consolida a equipe treinada por Erivelton como líder do campeonato. O Tricolor, por sua vez, ocupa a terceira colocação na tabela. A equipe perdeu lugar na vice-liderança ao ser superada pela Menina Olímpica no saldo de gols na rodada.

O duelo se mostrou disputado desde os primeiros minutos. Jogando fora de casa, o Fortaleza optou por atuar mais recuado para bater de frente com a proposta do Ceará, que possui um jogo mais ofensivo. Nos minutos iniciais, a equipe tricolor teve boas chegadas no ataque em contra-ataque ao conseguir encontrar espaços. As Alvinegras dominaram o primeiro tempo, entretanto.

Inicialmente, sob forte marcação das Leoas, o time treinado por Erivelton encontrava espaços para o ataque nas jogadas de bola parada. Com o recorrer dos minutos, o jogo se estabeleceu menos no ar e mais no campo. O Vovô teve boas chances de abrir o placar com Amália e com Livyan, mas as equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda etapa, o calor predominante na primeira etapa diminuiu e, apesar do cansaço, as equipes demonstraram maior disposição para correr atrás do resultado. O Fortaleza se propôs a ir mais ao ataque e até levou perigo ao gol de Ellen duas vezes, mas foi o Ceará quem abriu o placar.

Após boa chegada do Fortaleza aos 32 minutos, no qual a equipe não conseguiu finalizar ao gol, as atletas alvinegras saíram em contra-ataque. Thayslane desceu e tocou para Rafa que, ao receber a bola na entrada da pequena área, abriu o marcador no Franzé Morais.

O time ainda teve oportunidade de ampliar o placar aos 38 minutos. Em uma nova descida para o ataque em velocidade, Thayslane finalizou, mas a zaga das Leoas fez o corte. O Tricolor seguiu em busca do empate, mas não o alcançou até o apito final.

A próxima rodada ocorre no próximo domingo, 31, às 15h30min. O Fortaleza recebe o São Gonçalo no CT Ribamar Bezerra, enquanto o Ceará joga no Franzé Morais novamente, diante do Menina Olímpica. No dia 2 de novembro, o Guarany de Sobral fecha a rodada ao receber o Tianguá no Junco.

Tags