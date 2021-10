Atlético-CE decide vaga na Série C neste domingo; veja prováveis escalações

O Atlético Cearense decide neste domingo, 17, uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro 2022. Às 15 horas, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o Atlético enfrenta a Ferroviária pelas quartas de final da Série D. Quem vencer garante o acesso; o primeiro jogo terminou em 1 a 1, partida disputada no Domingão, em Horizonte (Grande Fortaleza). Novo empate leva o jogo para os pênaltis.

O treinador da Água da Precabura, Raimundo Wagner, deve manter a base do time que empatou o jogo da ida. O Atlético não poderá contar com o zagueiro Caio Acaraú, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Seu substituto ainda não foi confirmado. Por outro lado, o time poderá contar com a volta do volante Hércules, que não jogou o primeiro jogo suspenso pelo terceiro amarelo. O meia Dudu Itapajé também poderá ir para o jogo , já que segue liberado pelo efeito suspensivo conseguido pelo clube. Ele havia sido punido pelo STJD com quatro jogos de suspensão após se envolver em uma confusão no jogo entre Atlético e Treze, ainda na primeira fase da Série D.



Em entrevista ao jornalista Kaio Cézar, do site Torcida K, nessa sexta-feira, 15, Raimundo Wagner se mostrou confiante no acesso, apesar de destacar a qualidade e o entrosamento dos paulistas. Ele chegou a afirmar que o Atlético merecia a vitória no primeiro jogo. Para a partida deste domingo, Raimundo Wagner destacou o foco que o time precisa ter. “Agora, a gente já conhece o adversário, que está há 18 jogos sem perder. Apesar disso, de ser uma equipe muito forte, a gente viu que temos essa possibilidade. Com todo respeito à Ferroviária, a gente viu que pode sim conseguir esta classificação”.



A Ferroviária tem a melhor campanha desta Série D, só tendo perdido um dos 19 jogos que disputou. O aproveitamento do clube paulista é particularmente bom em casa. O time tem 88% de aproveitamento jogando na Fonte Luminosa nesta Série D — sete vitórias e um empate em oito jogos. O Atlético, pelo menos, não enfrentará a torcida adversária. O jogo não terá presença de público pois o jogo da ida no Domingão também não teve. O jogo também contará com a presença do VAR, como já havia sido em Horizonte.



O técnico Elano Blumer também declarou que espera um jogo difícil. “É possível conquistarmos nosso objetivo, mas nós temos que respeitar sempre o nosso adversário. Nós temos que merecer o resultado, ir em busca dele. É um jogo onde vamos precisar ainda mais do empenho de todos”, afirmou ao site do clube.



O discurso do goleiro Saulo, capitão do time, vai no mesmo sentido. "Vamos enfrentar uma equipe qualificada, tivemos um jogo difícil no domínio deles. Mas esperamos fazer valer o fator casa e que possamos fazer um grande trabalho e uma grande partida".



Quem passar do confronto enfrenta o Campinense-PB, que garantiu vaga na Série C 2021 após vencer, nos pênaltis, o América-RN na tarde deste sábado, 16, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB. Após dois empates em 0 a 0, a Raposa venceu nos pênaltis por 4 a 2.



FICHA TÉCNICA

Ferroviária

Saulo; Bernardo, Gustavo Medina e Léo Rigo; Marquinhos, Bruno Santos, Ian Luccas; Léo Castro e Júlio Victor; Gleyson e Bruno Leonardo. Técnico: Elano Blumer

Atlético Cearense

Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Daniel; Bruno Nascimento, Hércules e e Dudu Itapajé; Claudivan, Ewerton Potiguar e Erick Pulga.



Local: estádio Fonte Luminosa, em Araraquara/SP



Data: 17/10/2021

Horário: 15h

Árbitro: Ramon Abatti Abel/SC

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro/SC e Helton Nunes/SC

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira/SC

Transmissão: TV Brasil e Elevensports

