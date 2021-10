Ferroviário encerra semana de preparação para estreia pelo pré-Nordestão

O Ferroviário encerrou nesta sexta-feira, 15, no estádio Elzir Cabral, a última semana de treinos antes do jogo decisivo contra a Juazeirense-BA, válido pela segunda etapa da fase preliminar da Copa do Nordeste 2022. A partida de estreia coral está marcada para terça-feira, 19, às 21h30mim. As equipes irão definir o classificado em jogo único, sem vantagem para qualquer dos lados. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Apesar de o Tubarão ser o mandante do confronto, a partida será disputada na Arena das Dunas, em Natal (RN). Isso porque a Secretaria do Esporte e Juventude do Estado (Sejuv) negou a liberação do Castelão para o jogo, sob o argumento da preservação do gramado do estádio. No dia seguinte ao jogo do clube coral, o Ceará enfrenta o Palmeiras-SP, pelo Brasileirão.

Desde a derrota para o Floresta, na partida que selou a eliminação do Ferroviário na Série C, o Tubarão da Barra teve cerca de 20 dias de treinos para o jogo contra a Juazeirense. Neste período, a equipe coral realizou um jogo-treino na quarta-feira, 13, contra o Clube Esportivo União, tendo vencido pelo placar de 3 a 1, com gols de Édson Cariús e Thiago Aperibé (2). Sob o comando do treinador Anderson Batatais, os atletas encerraram a preparação desta semana com um trabalho tático, focado no posicionamento, e finalizações ao gol.

Após a eliminação precoce na Terceirona, o Ferroviário promoveu várias mudanças no elenco. A diretoria coral dispensou nove jogadores e anunciou a chegada de quatro reforços, visando as eliminatórias da Copa do Nordeste e o início da próxima temporada.

Se passar pela equipe baiana, o Tubarão terá mais dois jogos para disputar neste ano, já que a terceira e última etapa da fase preliminar do Nordestão será definida em ida e volta. O adversário sairá do vencedor do duelo entre Santa Cruz-PE e Floresta.

