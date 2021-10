Confira arbitragem dos jogos de Fortaleza e Ceará na 26ª rodada do Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem para os jogos da 26ª rodada da Série A. O duelo tricolor entre Fortaleza e Grêmio-RS será apitado pelo paulista Vinicius Gonçalves Dias Araújo, enquanto o confronto entre São Paulo e Ceará será comandado pelo mineiro Paulo César Zanovelli da Silva.

O Leão recebe o Tricolor de Porto Alegre na próxima quarta-feira, 13, às 20h30min, na Arena Castelão. O árbitro paulista será auxiliado pelos conterrâneos Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli. O VAR ficará sob responsabilidade do também paulista Márcio Henrique de Gois.

Já o Vovô visita a equipe paulista na quinta-feira, 14, a partir das 19 horas, no Morumbi, em São Paulo. Os assistentes Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira atuarão junto com o árbitro conterrâneo. O árbitro de vídeo será o também mineiro Emerson de Almeida Ferreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Tricolor do Pici ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 39 pontos, enquanto o Alvinegro de Porangabuçu está no 14º lugar, com 29 pontos.

Escala de arbitragem da 26ª rodada da Série A:

Fortaleza x Grêmio-RS

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: Márcio Henrique de Gois/SP

São Paulo x Ceará

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva/MG

Assistentes: Celso Luiz da Silva/MG e Leonardo Henrique Pereira/MG

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

Tags