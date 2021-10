Ceará goleia Tianguá por 7 a 0 na abertura do Cearense Feminino

O Ceará estreou no Campeonato Cearense Feminino de 2021 com goleada. Diante do Tianguá, as Alvinegras venceram por 7 a 0 no último domingo, 10. Os gols foram marcados por Ju Morais, Livyan, Michele Carioca, Annaysa, Amália E Thayslane. Houve ainda um tento marcado contra.

A goleada começou cedo no jogo. Pressionando desde os segundos iniciais, o time comandado por Erivelton Viana abriu o placar aos três minutos com Ju Morais. Aos seis minutos, Livyan amplicou e Michele Carioca aumentou o marcador aos nove. O quarto gol foi marcado contra, após jogada entre Livyan e Michele Carioca com uma zagueira adversária.

Antes do primeiro tempo acabar, Annaysa ainda marcou o quinto gol. A equipe ainda teve a oportunidade de ampliar o placar após marcação de pênalti, mas a goleira do Tianguá defendeu a penalidade.

No segundo tempo, houve bola na trave e também mais gols. Aos nove minutos, Amália marcou e, no período final do duelo, após cruzamento de Patrícia, Thayslane fechou o placar.

Menina Olímpica goleia São Gonçalo no Moraisão

No estádio Moraisão, em Maranguape, o Menina Olímpica enfrentou o São Gonçalo e venceu por 5 a 1. Os gols da equipe vencedora foram marcados por Drika e Bruna, ambas duas vezes, e por Fernanda.

Próxima rodada do Cearense Feminino

A próxima rodada ocorre no próximo sábado, 16. Às 15h30min, a Menina Olímpica recebe o Fortaleza na Toca do Tigre. No Tarcisão, Tianguá e São Gonçalo se enfrentam e o Ceará vai até o Junco, onde joga contra o Guarany de Sobral. Todas as partidas ocorrem às 15h30min.

