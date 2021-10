Ceará segura empate contra o Fortaleza e está na final do Brasileirão de Aspirantes

O Ceará está na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Após vencer o jogo de ida da semifinal contra o Fortaleza por 1 a 0, o Vovô segurou o empate sem gols com o Tricolor do Pici neste domingo, 10, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE). Com o resultado, o Vovô conseguiu a classificação para a final do torneio pela segunda temporada consecutiva.

Atual campeão da competição, o Alvinegro irá defender o título do Brasileirão de Aspirantes em duas partidas contra o Grêmio-RS, previstas para acontecer nos dias 17 e 24 de outubro. A equipe gaúcha superou o Avaí-SC após vencer o time catarinense por 2 a 1 nos dois confrontos da semifinal e somar 4 a 2 no placar agregado.

