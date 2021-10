Fortaleza vence Guarany de Sobral por 3 a 0 na abertura do Cearense Feminino

O Campeonato Cearense Feminino iniciou-se neste sábado, 9, com vitória da atual equipe campeã. Jogando no CT Ribamar Bezerra, o Fortaleza venceu a equipe estreante, o Guarany de Sobral, por 3 a 0. Os dois gols iniciais foram marcados por Letícia no primeiro tempo. Na etapa final, Laís ampliou para o Tricolor.

Apesar da vitória por um placar longo, o jogo não foi fácil para a equipe comandada por Igor Cearense. Nos minutos iniciais, embora as donas de casa tenham chegado mais ao ataque, poucas foram as chances de finalização graças à marcação das Bugrinas. Aos 14 minutos, as Leoas ainda tiveram a oportunidade de abrir o marcador após pênalti marcado, mas Thafila chutou para fora.

O tento veio cinco minutos depois, aos 19 anos. Após uma jogada de escanteio, a atleta tricolor Letícia balançou as redes. Após o placar aberto, a presença ofensiva, bem como as finalizações do Tricolor do Pici aumentaram.

O Guarasol se defendia como podia, não dando tanta facilidade ao rival, mas chegava pouco o gol. Aos 38 minutos, as Leoas ampliaram o placar. Após cruzamento de Aninha e rebote da goleira bugrina, Letícia novamente marcou para o Fortaleza.

O placar foi fechado no segundo tempo. Aos 41 minutos, após cobrança de falta de Laís, a goleira do Guarany de Sobral se desequilibrou e entrou com bola dentro da meta, o que contabilizou como gol para as Leoas.

A rodada da competição será preenchida neste domingo, às 15h30min. O Ceará recebe o Tianguá no estádio Franzé Morais, enquanto o São Gonçalo recebe a Menina Olímpica no estádio Moraisão.

A primeira fase da competição terá cinco rodadas. Se classifica para as semifinais os quatro primeiros colocados. A equipe vencedora do certame ganha uma vaga no Brasileirão Série A3 de 2022. Caso Ceará e Fortaleza, já classificados para A2 2022, sejam finalistas, a vaga fica com o terceiro colocado geral do torneio.

