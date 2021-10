Com seis equipes, Campeonato Cearense Feminino começa neste fim de semana

Torneio se inicia neste sábado, 9, quando o atual campeão, Fortaleza, enfrenta o estreante Guarany. No domingo, Ceará recebe o Tianguá e São Gonçalo joga diante do Menina Olímpica

Começa neste fim de semana o Campeonato Cearense Feminino de 2021. No sábado, 9, o atual campeão, Fortaleza, recebe o estreante Guarany de Sobral no CT Ribamar Bezerra, às 15h30min. No domingo, 10, o Ceará joga no Franzé Morais diante do Tianguá, às 15h30min. No mesmo dia e horário, o São Gonçalo enfrenta o Menina Olímpica no estádio Moraisão. As partidas terão transmissão da FCF TV.

Por ser formado por seis equipes, o torneio ganhou um novo formato. Na primeira fase, os times irão se enfrentam em cinco rodadas, com jogos só de ida. Os quatro melhores classificados disputam a semifinal, com jogos de ida e volta. A final ocorre também em dois jogos e está marcada para ocorrer dia 4 de dezembro.

Campeonato vale vaga no Brasileirão Série A3 2022

O vencedor do Campeonato Cearense de 2022 ganha uma vaga no Brasileirão Série A3 de 2022, a terceira divisão nacional do futebol feminino. Como Ceará e Fortaleza já estão classificados para o Brasileirão A2 2022, caso Vovô e Leão fiquem nas primeiras posições, a vaga irá ficar com a equipe que ocupar a terceira posição na tabela geral da competição.

Como chegam as equipes para o torneio

Sob o comando do técnico Igor Cearense, as Leoas chegam para a partida em busca de defender o título conquistado na edição 2020 — que foi disputada no início de 2021. Já as adversárias sobralenses possuem um projeto recente. O elenco do time foi formado no primeiro semestre desse ano e é treinado por Leiz Amorim.

As Alvinegras chegam ao certame de técnico novo. Após a eliminação para o Cresspom-DF no Brasileirão A2, o ex-zagueiro Erivelton Viana assumiu o comando técnico da equipe, antes nas mãos de Jorge Victor. Elas enfrentam na primeira rodada a equipe de Tianguá, que já havia disputado outras edições do Cearense Feminino, mas que ficou de fora no ano de 2020.

A Menina Olímpica inicia a disputa contra o São Gonçalo e chega com um novo gás para esta edição. Treinada por José Maria Paiva, a equipe reforçou o elenco para a competição com algumas jogadoras emprestadas pelo Vovô. Já o São Gonçalo chega para o certame com dificuldades financeiras, mas com a garra e a gana para tentar fazer um bom campeonato.

