Dia do Nordestino: saiba quais jogadores de Ceará e Fortaleza são da região Nordeste

Nesta sexta-feira, 8 de outubro, é celebrado o Dia do Nordestino. Comemorada desde 2009, a data é uma homenagem ao nascimento do poeta, cantor e compositor cearense Patativa do Assaré. Cientes da identificação da torcida com a Região, Ceará e Fortaleza fizeram posts alusivos à data em suas redes sociais.

Para comemorar o Dia do Nordestino, o Esportes O POVO fez um levantamento sobre quais os jogadores de Ceará e Fortaleza nasceram no Nordeste brasileiro. Os elencos do Alvinegro de Porangabuçu e Tricolor do Pici, somados, possuem 16 atletas nordestinos. O Leão, a propósito, tem destaques do time na temporada oriundos da região, como o zagueiro baiano Marcelo Benevenuto e o volante cearense Felipe. Confira a lista:

Elenco do Ceará

Ceará (3)

Alan Uchôa, 22 anos, Maranguape/ Ceará

Buiú, 25 anos, Fortaleza/ Ceará

Jacaré, 21 anos, Caririaçu/ Ceará

Bahia (2)

Geovane, 22 anos, Salvador/ Bahia

Cléber, 24 anos, Salvador/ Bahia

Maranhão (2)

João Victor, 17 anos, São Luís/Maranhão

Rick, 22 anos, São Luís/Maranhão

Pernambuco (1)

Erick, 23 anos, Recife/ Pernambuco

Elenco do Fortaleza

Ceará (4)

Bruno Melo, 27 anos, Paracuru/ Ceará

Felipe, 26 anos, Maranguape/ Ceará

Osvaldo, 33 anos, Fortaleza/ Ceará

Edinho, 26 anos, Baturité/Ceará

Bahia (2)

Marcelo Benevenuto, 25 anos, Salvador/Bahia

Gustavo Blanco, 26 anos, Salvador / Bahia

Piauí (1)

Max Walef, 26 anos, Teresina / Piauí

Rio Grande do Norte (1)

Romarinho, 26 anos, Natal/ Rio Grande do Norte

