Atlético-CE segue em preparação para jogo decisivo por acesso à Série C

13:15 | Out. 08, 2021

Com ausência de Dudu Itapajé, suspenso, Claudivan deve ganhar uma vaga no time titular; confronto de ida acontece no estádio Domingão neste domingo, 10, às 15 horas

Visando o confronto de ida pelas quartas de final da Série D, diante da Ferroviária-SP, o Atlético Cearense segue em preparação no CT Ninho da Águia até a manhã deste sábado, 9. Vale lembrar que quem avançar nesta fase garante o acesso à Série C.

Sobre o assunto Atlético-CE perde para Paragominas, mas avança às quartas de final da Série D

Atlético-CE pode perder atacante para a disputa do acesso à Série C; jogador será julgado pelo STJD

Por acesso inédito, Atlético-CE terá de passar pelo melhor time da Série D

Para a partida, o treinador Raimundo Wágner não contará com o atacante Dudu Itapajé, que foi julgado pelo STJD e pegou quatro jogos de suspensão por uma confusão com o atleta Ferrugem, do Treze, na partida entre o Galo da Borborema e o Atlético-CE, na 13ª rodada da fase de grupos da Série D.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a ausência do atacante, Claudivan é o favorito para assumir a titularidade, veja a provável escalação: Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Alisson Henrique; Daniel, Caio Acaraú e Hércules; Ewerton Potiguar, Claudivan e Erick Pulga.

Uma importante mudança anunciada pela CBF para essa fase da competição foi a implementação do VAR. O Estádio Domingão passou por vistoria no decorrer da semana e está apto para receber a tecnologia do árbitro de vídeo.

A tarefa da Águia não será fácil. Para garantir o acesso, vai precisar eliminar o clube com melhor campanha da Série D. A Ferroviária está invicta há 17 jogos na competição e ainda não perdeu jogando longe de Araraquara/SP, tendo 70% de aproveitamento como visitante.

O jogo de ida acontece neste domingo, 10, às 15 horas, No estádio Domingão, em Horizonte/CE. A partida de volta está marcada para o dia 17, também às 15 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara/SP.



Tags